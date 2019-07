Jong talent op de Feesten - Emy (20): “Pas vier jaar geleden gitaar leren spelen” Dansen en nog eens dansen op Boomtown Sam Ooghe

09 juli 2019

12u35 0 Gent Tracy Chapman, Lianna La Havas, Amy Winehouse: de namen waarmee de Deinse Emy Kabore (20) vergeleken wordt, zijn niet min. Maar Emy blijft gewoon Emy, en ze staat op 23 juli voor het eerst op de Feesten met haar eigen band - amper vier jaar nadat ze voor het eerst een gitaar in de handen nam.

De carrière van Emy nam een blitzstart in 2018, toen ze solo uit het niets derde werd op Humo’s Rock Rally. “Tot dan was ik vrij nonchalant, maar vanaf dat moment ben ik echt ambitieuzer met mijn muziek beginnen om gaan”, vertelt de jonge wolvin uit Deinze. “Ik wist eigenlijk niet dat ik zo goed was. (lacht) Erna ben ik op zoek gegaan naar een band rond mij. Samen spelen we de nummers die ik schrijf - vandaar nog steeds de naam ‘Emy’.”

Autodidacte

En dat allemaal terwijl Emy amper vier jaar geleden voor het eerst een gitaar in haar handen kreeg. Als autodidacte leerde ze spelen, en begon ze zelf op haar kamer nummers te maken. Met haar teksten als uitlaatklep, zegt ze zelf, terwijl ze beetje bij beetje beter leerde spelen. Intussen trad Emy wel op in de Ancienne Belgique, de Vooruit, en wachten nu de Gentse Feesten. “Ik besef het soms niet helemaal, wat er gebeurt. Het is wel zot. Nu op de Feesten spelen, is echt wel plezant. Heel random, eigenlijk. Ineens kreeg ik op Messenger een berichtverzoek: ‘Hallo, wil je optreden op de Gentse Feesten?’”

En natuurlijk wilde ze dat. Op 23 juli staat ze op het podium van Boomtown op de Kouter. “In band, voor de duidelijk. Solo op het podium voelde ik mij soms wat kwetsbaar. In band is het groovy, soul. Dansbaar. Daar gaan we voor”