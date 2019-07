Jong geweld op de Feesten - Simon Raman (21) van RAMAN.: “We willen energie overbrengen op het publiek” Sam Ooghe

16 juli 2019

12u58 0 Gent “Een EP opgenomen, een manager, net afgestudeerd: we zijn er gewoon klaar voor.” Klaar voor de échte doorbraak deze zomer, te beginnen met optredens op de Gentse Feesten. RAMAN, de band van jonge Evergemnaar Simon Raman (21), is klaar voor de hemelbestorming.

“Songwriting was een beetje mijn roeping, merkte ik", zegt jonge snaak Simon Raman. “Dus begon ik wat mensen te verzamelen van mijn school, en we beslisten om gewoon deel te nemen aan Jonge Wolven.” Het vervolg? De band van Raman, toen student aan het Conservatorium, won meteen het concours. “We zijn echt een band. Met een klassieke bezetting, en het werkt keigoed. We hebben een soort energie. En dat willen we ook doen. Een boodschap, een energie overbrengen op het publiek.”

Wat u kan verwachten van RAMAN.? Een jonge band, met steengoede, oude muziek. “Alternatieve rock-and-roll, kan je het misschien noemen. We gaan ook goed loos op het podium”, lacht Raman. Ook opvallend: de band deelt bij elke liveshow wegwerpfototoestelletjes uit. “Het publiek is onze eigen fotograaf”, zegt Raman. “Mensen trekken foto’s van ons, nemen selfies. Wij ontwikkelen dan die foto’s. In de digitale wereld keren we zo terug naar ‘echt’, zeg maar.”

Chance en hard werk

Deze zomer moet de grote doorbaak volgen. “We namen al een EP op, we hebben een manager, we zijn net afgestudeerd. We zijn er gewoon klaar voor”, zegt Simon, die als frontman de teksten schrijft. Zijn band trad al op op Gent Jazz, later volgen optredens op de Feesten in de Mississipi, en op 24 juli op de Kouter voor Boomtown. “Deze zomer is onze ‘next step’. De samenkomst van veel werk, veel mails, veel gesprekken. Een combinatie van chance en hard werk. Dit moet het startpunt vormen, want we willen veel blijven touren. Ons terrein verruimen, en vooral: véél muziek blijven spelen.”