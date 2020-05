Jonas Geirnaert daagt Gentse jongeren uit om mondmaskers te ontwerpen: “Winnende ontwerpen worden 1.000 keer gedrukt” Jill Dhondt

29 mei 2020

15u20 0 Gent Jonas Geirnaert (37) daagt alle Gentse jongeren tussen de 12 en 19 jaar oud uit om een mondmasker te ontwerpen. Zij kunnen kiezen uit het thema ‘dieren’ of ‘muziek’, maar hebben verder alle vrijheid. Uit alle inzendingen zullen twee winnaars gekozen worden, wiens ontwerp op duizend mondmaskers zal gedrukt worden. “Wie weet lopen binnenkort 1.000 Gentenaars met jouw mondmasker rond.”

“Op straat en in de winkel heb ik al veel mensen zien rondlopen met een verschrikkelijk saai, groen mondmasker”, grapt Jonas Geirnaert in een promofilmpje. “Ik vind dat niet om aan te zien. Dat is alsof iedereen onderweg is om ergens een openhartoperatie te gaan uitvoeren. Die maskers zijn niet interessant om naar te kijken, dus wat gaan we doen? We gaan een wedstrijd organiseren voor alle Gentse jongeren tussen de 12 en 19 jaar oud om zelf een mondmasker te ontwerpen. Iedereen die in Gent of een Gentse deelgemeente woont mag een ontwerp insturen.”

De jongeren krijgen enkele richtlijnen mee, maar verder zijn ze vrij om hun eigen ding te doen. Ze moeten gebruik maken van het patroon dat op de website van mondmaskers.gent staat, en ze moeten kiezen uit twee thema’s: ‘beestig & geestig’ of ‘muziek = passie’. “Samengevat, iets met beesten of iets met muziek. Leef je daar volledig in uit, je hoeft het thema niet letterlijk te nemen.” Fluokleuren en tekst mogen evenmin verwerkt worden in het ontwerp.

Winnend ontwerp 1.000 keer gedrukt

Uit alle inzendingen zal mondmaskers.gent twee winnaars kiezen, één voor elk thema. Elk winnend ontwerp zullen duizend mondmaskers gedrukt en verkocht worden. De twee winnende ontwerpen zullen ook voorgelegd worden aan de burgemeester, Mathias De Clercq, die zijn persoonlijke favoriet zal kiezen. De ontwerper van dat mondmasker krijgt nog een verrassingspakket ter waarde van 50 euro. De winst van de verkochte maskers gaat naar lokale organisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren.

De wedstrijd loopt van 1 tot 15 juni. Meer info op mondmaskers.gent/wedstrijd.



