Jolet Lommen (AA Gent Ladies): “Blij met zes op zes, maar spel moet beter” Hans Fruyt

06 september 2020

09u14 0 Gent Zes op zes, zes keer gescoord, twee clean sheets: de AA Gent Ladies startten goed. Vrijdagavond werd Eendracht Aalst, nieuw in de Superleague, met 3-0 naar huis gestuurd. Na goals van Lobke Loonen en Jasmien Mathys legde Jolet Lommen nog voor de rust de eindstand vast.

Eind vorig seizoen zagen de AA Gent Ladies de ene speelster na de andere verhuizen. Van de vaste waarden bleven enkel doelvrouw Nicky Evrard, Silke Vanwynsberghe, Shari Van Belle en Chloé Vande Velde de tweevoudige bekerwinnaar trouw. Met Lobke Loonen en Jolet Lommen heeft blauw-wit een Nederlandse voorhoede. Loonen (17, overgekomen van Jong PSV) nam twee van de zes Gentse competitietreffers voor haar rekening. Na twee goals uit bij OHL en eentje tegen Aalst is de 24-jarige Lommen (overgenomen van Saestum) topschutter in het team van trainer Dave Mattheus.

“Lekker, maar vanavond ben ik niet tevreden over mijn prestatie”, begon Lommen haar analyse. “We begonnen tegen Aalst niet goed, maar in de eerste helft werkten we bijna tegen honderd procent af. Daar mogen we heel blij mee zijn. Mooi voetbal serveerden we niet. Het was nogal chaotisch. Op OHL speelden we beter. Laat ons positief blijven. Zes op zes, zes doelpunten, geen enkele tegengoal: we zijn goed vertrokken!”

Spelkwaliteit

Tijdens de partij tegen Aalst riep trainer Mattheus vaak dat de spelkwaliteit omhoog moest. “Voetballend moeten we elkaar nog beter vinden”, ging Jolet Lommen verder. “Maar we vormen wel reeds een team. Zowel op als naast het veld. Ik vond OHL vorige week zondag een goeie tegenstander. Denk dat er in de Superleague drie tot vier goed voetballende ploegen zitten. Andere teams proberen in blok te blijven. Dan is het zaak de juiste oplossing te vinden. Tegen Aalst vonden we in de eerste helft enkele keren die openingen.”

Wat Gent drie goals opleverde. Jolet Lommen, afkomstig van Utrecht, woont in Wondelgem. Met haar vriend die deeltijds in Nederland werkt. In de sociale sector is Lommen op zoek naar een job die combineerbaar is met voetbal. “Eén sollicitatie heb ik al achter de rug, maar die job paste niet honderd procent”, besloot Lommen. “De bal is aan het rollen. Ik leg contacten en tast de sociale domeinen af.”