Joints of hennepondergoed? Zaak uitgesteld na betwisting over doel van cannabisproductie Jeroen Desmecht

25 september 2019

17u08 6 Gent De correctionele rechtbank boog zich woensdagmiddag over een wel heel opmerkelijk zaakje: twee mannen stonden terecht voor het uitbaten van cannabisplantages in Gent. Speurders troffen in totaal zo’n 236 planten aan. Om te verkopen als drugs, aldus het parket. De verdediging zag dat ‘lichtjes’ anders: “Er zijn geen stalen die bewijzen dat de het THC-percentage hoger was dan 0,2 procent. Het staat dus niet vast dat de planten voldoen aan de wettelijke definitie van drugs.”

Met kromme tenen hoorde de openbare aanklager het relaas van de verdediging aan. Voor hem was er duidelijk geen twijfel: “Eén jaar lang repte niemand over hennepstof. Gisteren, één dag voor het proces, werd plots betwist dat de heren drugs kweekten omdat er stalen ontbreken? Blijkbaar zitten deze mannen nu in de ondergoedhandel.”

Twee plantages

De beklaagden, een Nederlander (57) uit Gent en een Anzegemnaar (43), baatten volgens het parket twee plantages uit. Speurders rolden er in augustus 2018 één op in een woning in de Goudstraat, niet ver van Baudelopark. Daar troffen ze - verdeeld over de eerste en de tweede verdieping - 236 planten aan. De eerste beklaagde werkte volgens het parket vlot mee en biechtte ook zijn rol op bij een tweede plantage die in 2017 actief was in de Sint-Eligiusstraat in Gentbrugge. Zijn bekentenissen brachten de speurders bovendien tot bij de tweede beklaagde. “Er zijn ook heel wat objectieve bewijzen, zoals bijvoorbeeld kassatickets”, aldus de openbare aanklager. “Ook het telefonie-onderzoek linkt beide heren aan de plantages.”

Het parket vervolgt de beklaagden nu voor het bezit van cannabis, het uitbaten van de plantages en energiediefstal: zo tapten ze meer dan 4.000 euro aan elektriciteit af van een omwonende.

Geen stalen, dus geen drugs?

Dat de mannen die cannabis kweekten om als drugs te verkopen, werd vrijdag door de verdediging betwist. De planten in kwestie zijn ondertussen vernietigd, stalen werden niet genomen. ““Er is geen bewijs dat het THC-percentage hoger was dan 0,2 procent”, stelde de advocaat van de tweede beklaagde. “Het staat dus niet vast dat de planten voldoen aan de wettelijke definitie van drugs.”

Het parket diende dinsdagmiddag nog enkele studies in om de plotse betwisting van de verdediging te counteren. Te kort bij voor de rechtbank om er woensdag nog het hoofd over te breken. De voorzitter stelde de zaak uit naar december. Dan zal het parket een straf vorderen en zullen de advocaten van de beklaagden effectief pleiten.