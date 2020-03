Johnas en Gilles zetten evenementen en visuele media op poten vanuit de laatste trends Jill Dhondt

12 maart 2020

17u37 29 Gent Johnas Claes is pas 22 geworden, Gilles Arens is 23 jaar. Ondanks hun jonge leeftijd hebben de twee Gentenaren grote dromen. Met hun bureau Sneak’Up willen ze evenementen en online ondersteuning op een andere manier aanbieden: vanuit de allerlaatste trends.

Johnas en Gilles leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding event en projectmanagement. Toen Gilles opmerkte dat Johnas unieke sneakers aanhad, ontdekten ze hun gemeenschappelijke passie voor urban living. “We gingen koffie drinken, en begonnen te brainstormen over een sneakerbeurs”, zegt Gilles. Een paar maanden later openden de jonge ondernemers het eerste sneakerevenement van het land. “We kregen vaak de reactie dat onze aanpak heel origineel was, anders dan wat er online te zien was”, gaat Johnas verder. “We beseften dat we daarop moesten verder bouwen, en zijn daarom een bureau gestart dat evenementen organiseert en online ondersteuning geeft. Het fijne is dat we alles doen, we leveren het volledige pakket: van Instagramstories tot promotievideo’s.”

Om de zes maanden gaan we naar een fashion week om nieuwe tendensen te ontdekken. Johnas

Het nieuwste van het nieuwste

“We nemen heel uiteenlopende opdrachten aan, maar voegen telkens onze eigen insteek toe”, vertelt Johnas. “We vertrekken steeds vanuit de allerlaatste trends, momenteel is dat urban life. Sneakers zijn enorm aan het hypen, street wear is alsmaar populairder aan het worden. Dat kan in de toekomst veranderen natuurlijk, daarom volgen we de laatste trends nauwgezet op. Om de zes maanden gaan we naar een fashion week om nieuwe tendensen te ontdekken. Dan halen we bijvoorbeeld inspiratie uit de modeshow van Louis Vuitton. We kijken naar de kleuren, de hoeken en de rondingen van de kleren en de schoenen, en verwerken die in een logo.”

Door in te spelen op de laatste trends, willen Johnas en Gilles zich onderscheiden van de rest. “De meeste marketingbureaus werken heel klassiek, veel minder innoverend”, zegt Gilles. “Wij veranderen als de markt verandert. Vandaar de naam Sneak’Up: we geven een sneak peak naar nieuwe ontwerpen. Zo hadden we laatste een klant die een nieuwe, exclusieve auto wou lanceren. In plaats van een klassiek podium, volgestouwd met wagens, te presenteren hebben we het automodel gekoppeld aan exclusieve sneakers.”

Gent op de kaart zetten

“Bedrijven moeten meer inspelen op trends”, zegt Johnas. “Zo zouden ze vaker van logo moeten veranderen. Grote bedrijven zoals Google en Youtube doen dat constant, maar kleinere zaken doen dat te weinig.” “We leven in een visuele maatschappij”, pikt Gilles in. “We worden aangetrokken door dat wat eruit springt. Als je op Facebook aan het scrollen bent, ga je niet stilstaan bij een witte foto met wat tekst op. Het oog wil ook wat. Als een product er goed uitziet, gaat het veel sneller verkocht worden.”

De jonge ondernemers geven aan dat veel Gentse ondernemingen daar nood aan hebben. “In vergelijking met Antwerpen is het een ramp. Binnenkort vindt de tweede editie van onze sneakerbeurs door, bewust in Gent. Hier val je sneller op, in Antwerpen is dat minder nieuw. Bovendien willen we Gent er bovenop helpen, nu heel wat speciaalzaken eruit vliegen. We willen de kleinere ondernemers helpen om op te boksen tegen multinationals wiens visuele verhaal en merk wel op punt staan. We zijn trotse Gentenaren: we willen eerste zien wat we hier kunnen doen.”