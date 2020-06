Johan (66) doet oproep voor Dag van de Mantelzorg: “Waarom geen deeltijdse opvang met een lang weekend thuis?” Wietske Vos

22 juni 2020

17u23 0 Gent Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg kreeg Johan Verstraete (66) uit Sint-Amandsberg maandag een uitgebreid dankwoord en een attentie van schepen van Zorg Rudy Coddens (sp.a). Verstraete, die zorgt voor zijn vrouw Greet De Kesel (67), had ook enkele suggesties voor de schepen.

Door corona vond het feestelijk moment plaats op de oprit van het echtpaar Verstraete – De Kesel in de Julius Vuylstekestraat in Sint-Amandsberg. Onder een stralende zon overhandigde schepen Coddens aan De Kesel een schaal met Gentse ‘neuzen’ en een koffiebeker met het opschrift ‘You-time!’ aan de mantelzorger. “De neuzen zijn toevallig gekozen, maar verwijzen naar ons streven om de neuzen in dezelfde richting te krijgen”, aldus Coddens.

(lees verder onder de foto)

Tot 10 juni konden Gentenaars familieleden of vrienden voordragen als mantelzorger, wat zo’n 700 individuele nominaties opleverde. Daarnaast krijgen nog 2.600 mantelzorgers die al bekend zijn bij het stadsbestuur, de komende dagen dezelfde attentie cadeau. “Oorspronkelijk planden we een uitgebreide ontvangst in het gebouw van De Krook”, legt beleidsmedewerker Jacob Decavel van het departement Ouderenzorg (OCMW) uit. “Maar door corona mocht dat uiteraard niet doorgaan.”

40.000 mantelzorgers

Johan Verstraete, die genomineerd werd via verschillende kanalen, vertegenwoordigt de naar schatting 40.000 mantelzorgers in onze stad, zegt schepen Coddens. “Het werk dat je verzet is onbetaalbaar. Als stadsbestuur kiezen we ervoor geen mantelzorgpremie te voorzien, maar in te zetten op extra ondersteuning.” Mantelzorgers kunnen daarvoor terecht bij de lokale dienstencentra (LDC), de dienst maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en diverse mantelzorgverenigingen.



Johan erkent dat je als mantelzorger vooral nood hebt aan psychologische ondersteuning. “Corona maakte het nog moeilijker. Daarom ben ik zo blij met het coronakrantje en met de telefoontjes van Jenny van LDC Wibier, hier vlakbij.” Hij zorgt al een jaar of vijf voor zijn vrouw, die de diagnose dementie kreeg. “Vandaag heeft ze een goede dag, maar het gaat traag achteruit. Het moeilijkste is dat ik haar heel vaak moet helpen om naar het toilet te gaan, en dat dit niet kan wachten. Waar je ook mee bezig bent, betalingen op de computer bijvoorbeeld: het moet onderbroken worden.”

Geen zot gedacht

Voor Johan maakte het veel verschil dat Greet vóór corona enkele dagen per week naar een centrum kon, en dan voor een lang weekend thuis kon zijn. Dit is echter een regeling die hij zelf met het centrum heeft onderhandeld. Tot nu toe is er alleen de mogelijkheid voor kortverblijf (korte periode voltijds verblijf in een rust- of verpleeghuis), nacht- en dagopvang. “Ik zou ervoor willen pleiten om zo’n deeltijds verblijf mogelijk te maken. Ik denk dat veel mantelzorgers hier vragende partij voor zijn.”

Schepen Coddens wil dit zeker overwegen. “Al komt er wel veel bij kijken. De mutualiteiten moeten dan ook de financiële tegemoetkoming aanpassen, bijvoorbeeld. Maar het is zeker ‘geen zot gedacht’ en ik hoor graag of hier meer draagvlak voor is.”