Joggende studenten testen ‘comfort van de brug’ Sabine Van Damme

22 november 2019

16u14 0 Gent Een groep van een 20-tal studenten jogde daarstraks rondjes op het brugje tussen het Appelbrugparkje en de Nieuw Vismijn. In het midden op de grond: een 20-tal smartphones. Ze speelden niet telefoontje-leggen, ze volgden eigenlijk gewoon les.

“Dit is het vierde jaar industrieel bouwkunde, en ik doceer het vak ‘bruggenbouw’”, zet professor Wouter De Corte van de UGent. “De studenten joggen over de brug, hun smartphones meten de trillingen die dat veroorzaakt. Zo bestuderen we het loopcomfort van deze brug. Die is daar ideaal voor, die is in composiet gebouwd, met glasvezel versterkt plastiek dus. Het is een heel lichte brug. Ze is berekend op 500 kilo per vierkante meter, maar kracht is niet alles, als het over bruggen gaat. Het gaat ook over doorbuiging, trilling, en dus comfort. We hebben vanmorgen ook een brug in Tremelo getest, een andere groep test vandaag twee bruggen in Antwerpen.”

Wie meer wil weten over de composiet-bruggen en de tests van professor De Corte kan hier terecht.