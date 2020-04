Jilles Bier en Burger trekt in het mooie hoekpand tegenover het Gravensteen, zodra het mag. Eindelijk weer leven, na 5 jaar leegstand Sabine Van Damme

22 april 2020

09u00 0 Gent Al 10 jaar lang zit Jilles D’Hulster met zijn Jilles Bier en Burger aan de Tentoonstellingslaan. Zodra het kan komt er een 2de Gentse vestiging. Jilles liet zijn oog vallen op het 17de eeuwse hoekpand van de Kraanlei en de Geldmunt, tegenover het Gravensteen. Dat staat al 5 jaar leeg na een faillissement. “Zodra het kan en mag volgens de coronamaatregelen, ga ik er aan de slag.”

Jilles D’Hulster (44) heeft met zijn succesconcept intussen ook al Brugge en Oostende veroverd, en binnenkort opent er een Kortrijkse versie. Althans, de take-away-versie, want meer mag voorlopig niet. Maar ook Gent krijgt een extra vestiging. “Waarom ook niet, iedereen houdt toch van bier en burgers?” lacht Jilles. “Daar aan het Gravensteen mik ik uiteraard vooral op toeristen.”

In het hoekpand zat vroeger Brasserie ’t Stropke, maar dat werd veroordeeld voor inbreuken op de hygiënewetgeving en ging in 2015 failliet. Het pand stond daarna leeg. Nu is het gekocht door een investeerder die Jilles kent. “Ik was onmiddellijk verliefd op het pand”, zegt hij. “Het is één van de mooiste panden in de stad, met in het midden een prachtige trap, en buiten een historische conventiegevel. Die zal gerestaureerd worden door de stad, voor het interieur sta ik in, al moet dat worden afgestemd met monumentenzorg. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, maar voorlopig ligt alles stil, uiteraard.”

Roodharigen

Jilles is overigens ook bekend van dat speciale bier, Rostekop. “Elke roodharige die bij Jilles Bier en Burger binnenstapt, krijgt gratis bier bij ons”, lacht Jilles. Doorgaans heeft hij zelf ook een bos roste krullen. “Maar de kappers zijn toe, dus heb ik de tondeuse erin gezet”, knipoogt hij.

Voor de horeca zijn het harde tijden. Zijn 3 restaurants zijn al bijna 6 weken dicht. Het 4de in Kortrijk kan enkel als take-away openen. “Ook in Gent gaan we vrijdag van start met take-away n Jilles Bier en Burger aan de Tentoonstellingslaan”, zegt hij. “Het is de enige manier om nog iets te verdienen. En anders hebben we vooral ook gewoon niks te doen. Terwijl stilzitten nu niet echt mijn stijl is.”