Jeugdwerkers delen 420 kilo dadels uit aan Gentse jongeren en gezinnen Jill Dhondt

30 april 2020

17u17 0 Gent Jeugdwerkers van vzw JONG delen deze week duizenden dadels uit aan jongeren en gezinnen. Ze doen dit naar aanleiding van de Ramadan, wanneer dadels voedzaam zijn en een teken van gastvrijheid.

Wie deelneemt aan de Ramadan, mag na zonsondergang terug eten en drinken. “Daarbij horen altijd dadels”, zegt Tanya Karakaya van de Meisjeswerking van vzw Jong. “Dadels bevat essentiële voedingsstoffen, maar hebben ook een symbolische waarde. Traditioneel eet je dadels aan een drukbezette tafel met je familie, kennissen en buren. Door de huidige coronamaatregelen moeten heel wat jongeren en gezinnen binnen blijven. Om hen toch een hart onder de riem te steken, delen we dadels uit.”

Het is niet de eerste keer dat Tanya de meisjes ziet of hoort, sinds het begin van de lockdown. Ze houdt regelmatig contact met hen, en met hun gezinnen, voor een gesprek of voor hulp. Zo voorziet ze huiswerkbegeleiding maar ook opdrachten om de jongeren bezig te houden.