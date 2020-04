Jeugdwelzijnswerk schakelt over naar online chatten en voordeurgesprekken Jill Dhondt

23 april 2020

17u31 2 Gent Het jeugdwelzijnswerk in Gent heeft haar werking radicaal veranderd om ook tijdens de coronacrisis kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Veel gebeurt digitaal, maar als het nodig is gaan ze ook wandelen met, of tot aan de voordeur van jongeren.

Vaste groepsactiviteiten van het jeugdwelzijnswerk zijn deels vervangen door online activiteiten, en jeugdwerkers gaan actief op zoek naar jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. In verschillende wijken gaan jeugdwelzijnswerkers al enkele weken in duo op pad. Ze bellen aan bij kwetsbare gezinnen, en delen voedsel of spelpakketten uit. Jongeren kunnen ook beroep doen op een jeugdwerker voor een gesprekswandeling in hun buurt of aan hun voordeur.

Daarnaast zetten veel organisaties in op online hulpverlening. JES biedt ondermeer online huiswerkbegeleiding aan voor jongeren, en Jong Gent in Actie en vzw Jong lanceerden een ‘jongerenonthaal’, waar jongeren terecht kunnen voor een babbel en andere ondersteuning.