Jeugdhuis Asgaard vist recordhoeveelheid afval uit water Jill Dhondt

18 augustus 2020

09u24 0 Gent Enkele leden van het Jeugdhuis Asgaard huurden deze zondag voor het eerst samen een kano bij DOKano. Ze kregen enkele emmers mee en keerden terug met 62 kilo vuil dat in het water was beland. Ze haalden daarmee een record binnen de organisatie.

Elke zondag organiseert DOKano, een verhuurdienst voor kano’s, een opruimactie. Wie wil kan een kano huren, de Gentse binnenwateren afvaren en intussen afval oppikken dat in het water is beland. De leden van het jeugdhuis Asgaard zetten daarbinnen een record dit weekend: ze haalden 62 kilo afval uit het water. Deze zondag krijgen andere groepen de kans om dat record te verbreken. Samen met CUP Gent en Decathlon organiseert DOKano een eerste interstedelijke vuilvis-wedstrijd. Het ultieme doel: in 2,5 uur met dertig kano’s zoveel mogelijk afval uit de Gentse binnenwateren vissen. Op het einde van de vaart wordt het afval gewogen en kunnen de winnaars naar huis keren met welverdiende prijzen.