Jeugdhuis Asgaard kan eindelijk open na dubbele pech Jill Dhondt

19 juni 2020

19u08 6 Gent De metalheads van jeugdhuis Asgaard hebben het niet gemakkelijk gehad de laatste jaren. Drie jaar geleden kregen ze te horen dat ze een nieuwe locatie moesten zoeken, enkele dagen na hun opening. En toen ze een andere plek hadden gevonden, stak de coronacrisis een stokje voor hun grote heropening. Vanavond is het dan eindelijk zover: het nieuwe jeugdhuis kan open.

Drie jaar geleden openden Bernd Coppieters en zijn vriendin Ilse Bosch een jeugdhuis voor rockers en metalheads in Sint-Amandsberg. Dertien dagen na de opening kregen ze te horen dat de site zou afgebroken worden. Omdat er geen concrete afbreekdatum was, konden ze daar nog even blijven. Eind vorig jaar kreeg het duo de kans om het oude jeugdhuis Ekseekwo in Gentbrugge over te nemen. Ze lieten tranen en slaap om het pand te renoveren, om daar op 13 maart opnieuw te starten. Deze keer stak de coronacrisis een stokje voor de plannen van de metalheads. Nog voor ze konden opengaan, moesten Bernd en Ilse de deuren sluiten.

Metalbieren en Vikingtafels

Drie maanden en een crowdfunding later, is de dag dan eindelijk daar: Asgaard mag open op haar nieuwe locatie. De vrijwilligers van het jeugdhuis hebben duidelijk hun best gedaan om het gezellig te maken: ze sprokkelden hout in de Gentbrugse Meersen en bouwden daar enkele tafels, stoelen en zuilen mee. Binnen kunnen 62 personen zitten, buiten 22 personen. Er werd een podium gebouwd, maar het is nog even wachten op live bands. Wel worden dit weekend live streams getoond van Hellfest in Frankrijk en Graspop.

Het jeugdhuis heeft bordspelen in huis, maar mag die omwille van de maatregelen nog niet uitdelen. De bezoekers kunnen wel hun eigen spelen meedoen, terwijl ze genieten van een Vlaamse honingwijn of één van de vele metalbieren. “We bieden ook veel alcoholvrije bieren aan, omdat we daar een trendsetter willen in zijn. Onze frisdranken zijn ook bewust goedkoper dan de bieren.” Wie nog even wil uitrusten kan een rockmagazine halen uit de leeshoek.

Jeugdhuis Asgaard, Driebeekstraat 4, Gentbrugge.