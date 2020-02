Jeroen verkoopt meeneemmaaltijden zonder verpakking Jill Dhondt

19 februari 2020

11u15 8 Gent Jeroen (44) is begonnen met het bereiden van vegan afhaalmaaltijden, samen met zijn vrouw Ingeborg (34). Onder de noemer ‘Sundance Kit’ vullen ze bokalen met volwaardige gerechten, gemaakt met lokale producten.

Jeroen werkt als kok bij Mosquito Coast, en dacht er al even over na om een eigen concept uit te proberen. “Het duurde even voor we een juiste formule op het oog hadden. Wat we zeker wisten, was dat we een ecologisch verantwoord concept wouden uitbouwen.” De beslissing viel op het aanbieden van meeneemmaaltijden in glazen, herbruikbare bokalen. Deze bestaan voor tachtig tot negentig procent uit lokale producten. De lokale, seizoensgebonden groenten worden aangevuld door kikkererwten, linzen en kokosmelk van elders.

Door de maaltijden plastic vrij aan te bieden, dragen Jeroen en Ingeborg nog meer hun steentje bij. “We kopen onze ingrediënten rechtstreeks bij de boer, of in Ohne die een voortrekkersrol speelde in Gent als het gaat om verpakkingsloos winkelen. Onze afhaalmaaltijden staan daar te koop in weckpotten, om het verpakkingsloze verhaal verder te zetten. Als de klanten hun bokalen terugbrengen, krijgen ze statiegeld in ruil.”

Getest en goedgekeurd door kinderen

Jeroen en Ingeborg hebben drie kindjes waarop ze hun meeneemgerechten konden testen. “Zelf zijn we geen veganisten, maar we eten wel vaak vegan of vegetarisch. Het gebeurt maar zelden dat we vlees of vis in huis halen. Rundvlees eten we sowieso nooit meer, dat is te belastend voor het milieu.” De afhaalpotten worden wel steevast gevuld met vegan gerechten: Indische curry, Marokkaanse tajine, soepen en stoofpotjes. Jeroen is merkbaar thuis in de wereldkeuken. “En toch zijn de gerechten geschikt voor kindjes. Ze zijn voedzaam, en niet te pikant.”

Het Gentse duo richt zich dan ook vooral op jonge gezinnen. “De maaltijden zijn kant en klaar, ze moeten enkel nog opgewarmd worden in een pannetje en klaar is kees. Wie wil kan nog wat brood, rijst of aardappelen toevoegen. In een handomdraai staat een gezonde, verantwoorde maaltijd op tafel waar het hele gezin van kan smullen.”

Jeroen en Ingeborg leveren op maandag in Ohne op de Steendam en de Koningin Elisabethlaan, op donderdag enkel in de Steendam.