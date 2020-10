Jeroen Piqueur krijgt ongelijk, curator blijft aangesteld Dylan Vermeulen

08 oktober 2020

16u03 0 Gent Jeroen Piqueur, gewezen topman van de gevallen Optima bank, eiste Jeroen Piqueur, gewezen topman van de gevallen Optima bank, eiste eind september in de Gentse ondernemingsrechtbank dat één van de curatoren van zijn persoonlijk faillissement wordt vervangen. Curator Pieter Huyghe vroeg én kreeg, volgens Piqueur onterecht, een coronapremie van 3.000 euro. Hans Rieder, advocaat van Piqueur, noemt de praktijk onethisch. Dinsdag werd deze vordering ongegrond verklaard in de rechtbank.

De rechtbank stelde dat wat Piqueur poneert, namelijk dat ‘gezien de menige faillissementen die hem zijn toebedeeld, het niet anders kan dan dat hij niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed om deze premie te ontvangen’, niet volstaat als bewijs en te kort door de bocht is.

Advocaat en curator Pieter Huyghe is één van de honderden mensen die in naam van zijn onderneming de coronacompensatiepremie van 3.000 euro vroeg en kreeg. Om de premie te kunnen krijgen, moet een vennootschap minstens 60 procent omzetdaling hebben door de coronacrisis. “Alleen diegenen die door de overheidsmaatregelen beperkt zijn in het functioneren van hun vennootschap en daardoor omzetverlies hebben geleden, kunnen aanspraak maken op de premie”, pleitte Hans Rieder.

“Of dat zo is, weten we niet. Maar advocaten hebben een onderneming waarbij je makkelijk kan ‘zeuren’ met de facturen. Je kan heel eenvoudig een omzetdaling simuleren door de facturen uit te stellen. Een curator die de eed aflegt en zweert dat hij de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven die dan zo’n met belastinggeld betaalde premie opstrijkt, kunnen wij niet meer vertrouwen. En u als rechtbank kan dat ook niet meer. Dus ik vraag u deze curator van het persoonlijk faillissement te halen”, aldus nog Rieder.

Trouwring opgeëist

De advocaat van Piqueur had hier naar eigen zeggen geen zaak van gemaakt mocht curator Huyghe zelf ook ‘enige menselijkheid’ aan de dag hebben gelegd bij het behandelen van het persoonlijk faillissement van Jeroen Piqueur. “Deze curator eiste destijds de trouwring van de eerste echtgenote van meneer Piqueur op bij de inventarisatie”, aldus Rieder. “Die echtgenote was overleden aan kanker en de ring was van grote emotionele en menselijke waarde voor meneer Piqueur. Maar curator Huyghe deinsde niet terug om zelfs die ring op te eisen om eventuele schuldeisers te kunnen terugbetalen. Dat zo’n curator dan zelf belastinggeld opstrijkt in de vorm van een premie, is onethisch”, klonk het.

De Optima Bank ging in 2016 failliet, nadat de Nationale Bank aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen. Piqueur werd daarna ook persoonlijk failliet verklaard en in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Hij verloor het gros van zijn bezittingen in een kluwen van juridische procedures na het faillissement.

“Zoveelste persoonlijke aanval”

Volgens curator Pieter Huyghe was deze zet van Piqueur en Hans Rieder ‘de zoveelste persoonlijke aanval op al wie betrokken is bij de afhandeling van het faillissement van meneer Piqueur’, klonk het. “Er is al vier of vijf keer gevraagd mij en mijn collega van de zaak te halen, en dat is al evenveel keer afgewezen. Dit heeft ook niets met de afhandeling van het faillissement te maken.”

Huyghe merkte nog op dat hij het vreemd vond dat Piqueur hier over ethische praktijken en in naam van het algemeen belang spreekt. “Meneer Piqueur is zelf veroordeeld voor grootschalige fiscale fraude en heeft in deze geen enkel recht van spreken in naam van het algemeen belang.”