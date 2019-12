Jenny doet uitverkoop na 56 jaar Cosmos: “ik ben van plan om te stoppen maar weet nog niet wanneer” Jill Dhondt

06 december 2019

18u17 0 Gent Cosmos bestaat intussen meer dan 50 jaar. Jenny Kestelyn opende de winkel meer dan een halve eeuw geleden, samen met haar man. Binnen vind je werkelijk van alles wat. De verkoop is echter niet meer wat het geweest is waardoor Jenny binnenkort de deuren sluit.

Jenny en haar echtgenoot kochten spullen aan van over heel de wereld, vandaar de naam Cosmos. “We kochten gerief vanuit het verre oosten, vanuit India en Nepal. We bestelden daar bronzen beeld van meer dan een meter hoog. Ook beeldjes in biscuit, tin en alles wat Chinees was haalden we binnen. We verkochten nieuwe spullen maar deze zijn intussen tweedehands geworden.”

In de etalage en de winkel zelf kom je heel wat tegen. Er lopen dan ook vele bezoekers binnen en buiten. “Passage is er genoeg. Er komen veel mensen binnen, veel toeristen bijvoorbeeld, maar ze kopen meestal niets.” Jenny heeft onder andere een unieke collectie wijwatervaatjes hangen die vroeger goed verkochten. Haar voornaamste doelpubliek is echter aan het verdwijnen waardoor de winkel minder goed draait.

Messen en boeken

Messen en boeken gaan wel nog vlot over de toonbank. “Het zijn vooral jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de samoerai- en rambo-messen. Ze gebruiken ze ter decoratie of om een verzameling aan te vullen.” Ondanks de verminderde verkoop staat Jenny nog steeds met plezier in de winkel. “Ik doe voort omdat het mijn hobby is. Wanneer weet ik niet maar ik ben wel van plan om te stoppen. Zodra er meer gerief weg is of zodra mijn gezondheid het niet meer toe laat. Tot dan blijf ik open.”

Cosmos, Kortrijksepoortstraat 45, Gent. De winkel is open van 11.30 uur tot 17 uur.