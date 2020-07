Jeneverkot opgebouwd op trambrug Gasmeterlaan, maar moet weg nog voor het open kan Sabine Van Damme

Het reizende jeneverkot van Edmond Cocquyt is tegen de strenge hand van de politie gelopen. Nadat het zaterdag probleemloos in de Bourgoyen werd opgesteld, trokken Cocquyt en co vandaag naar de trambrug tussen de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Maar dat was zonder de politie gerekend. Het kot was één minuut open geweest voor het moest afgebroken worden.

Edmond Cocquyt heeft er blijkbaar een sport van gemaakt om elke dag zijn jeneverkot op een godvergeten plek op te stellen. “Ah natuurlijk. Wij zijn een gesubsidieerd kunstproject”, zegt hij. Vandaag bouwden hij en zijn kornuiten het kot op op de trambrug tussen de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Die brug wordt toch niet gebruikt. “We waren juist 1 minuut open toen de politie daar stond”, zegt Cocquyt. “Ik begrijp dat wel he. Die doen gewoon hun job. En ik heb geen vergunning. Dus ja. We hebben braaf alles afgebroken, zoals de flikken dat vroegen. We mochten ons kot wel houden. Ik denk dat ze het dan morgen wel in beslag zullen nemen dan. Waar we dan gaan staan? Geen idee. Ik zoek nog een plek.”