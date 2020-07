Jeneverkot is geland aan Flanders Expo Sabine Van Damme

23 juli 2020

19u01 0 Gent Edmond Cocquyt en zijn reizend jeneverkot blijven de grenzen opzoeken. Vandaag zijn ze geland op de grote parking van Flanders Expo. Die staat toch helemaal leeg.

Het druppelkot verwijderen van de camping aan de Blaarmeersen kon niet, want ze hadden een officiële plek voor een tent gehuurd. “Maar de flikken zijn uiteindelijk wel nog mijn jenever komen afpakken”, zegt Mong. “Ik ben hen daar dankbaar voor. Die amaretto- en bananenjenever zijn toch zoete brol.”

Vanmorgen om 10 uur hebben Edmond en co hun kot opgekraamd, en nu zijn ze dus opgedoken aan Flanders Expo. In de expohal is toch niks te doen, dus de parking staat helemaal leeg. “Ik dacht dat we niemand zouden zien op die stenen woestijn, maar er zijn toch klanten gekomen”, aldus Edmond, die van zijn project een kat-en-muisspel met de stad heeft gemaakt.