Jeffke De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

13 december 2019

Het eerste nieuws dat ik vrijdagochtend las op de site van deze krant ging over een betoging aan het UFO-gebouw. Met enig geweld hadden de betogers zich voorbij de security gewerkt en ze eisten de schorsing van studentenvereniging KVHV. Dat rechtse clubje had eerder deze

maand chirurg en brulboei Jeff Hoeyberghs uitgenodigd voor een lezing en olijke Jeff had het daarin nogal bont gemaakt. Met uitspraken over vrouwen die niet zouden geschikt zijn om wetenschapper te worden en dat ze te weinig hun benen opendoen (neemt u mij deze taal niet kwalijk, ik citeer enkel dhr. Hoeyberghs) maakte meneer doktoor zich niet populair bij de doorsnee geëmancipeerde mens. Misschien is Jeff niet slimmer, misschien voelt hij zich bedreigd door vrouwen… of misschien wou hij met zijn boude uitspraken een debat starten. Misschien was dit de gedroomde kans om alles wat hij brulde te weerleggen, om te doen wat hoort op een universiteit: het over de inhoud hebben. Helaas werd alles op een hoop gegooid vond de UGent het nodig om KVHV te schorsen. UGent overwoog zelfs om KVHV helemaal te verbieden. Ze hebben niet zolang geleden ook Dries Van Langenhove verboden en dat heeft het Vlaams Belang geen windeieren gelegd. Een verbod om rechtse ideeën te spuien, werkt steevast averechts, al was het maar omdat mensen met gelijk welk gedachtengoed het beu zijn om alles verboden te worden. In grote delen van de wereld worden vrouwen systematisch onderdrukt, worden jonge meisjes besneden en worden holebi’s gemolesteerd. In onze contreien zitten verkrachters en terroristen slechts een fractie van hun straf uit en recidiveren ze binnen de kortste keren. Daar wordt niet tegen betoogd. Daar worden geen afschaffingen of wat dan ook tegen geëist. Tegen wat smakeloze caféklap van Jeff Hoeyberghs wel. De publieke verontwaardiging maakt rare keuzes.