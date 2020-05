Jef Neve speelt huldeconcert voor alle moeders en zorgverleners in Maria Middelares: “Bedankt dat ik dit mag doen voor jullie” Didier Verbaere

10 mei 2020

Gent Pianist Jef Neve bracht zondagvoormiddag een huldeconcert in de inkomhal van het Maria Middelaresziekenhuis in Gent naar aanleiding van Moederdag. Het concert werd live gestreamd in alle kamers. "Dit is ook een hulde aan alle medewerkers. Jullie zijn mijn helden", zegt Jef Neve.

Jef Neve speelde een concert aan de vleugelpiano in de inkomhal van het ziekenhuis. Hij bracht eigen nummers zoals When Spring Begins en Solitude, en ook werk van jazzlegende Billy Strayhorn en van Joni Mitchell. “Dit concert is voor alle mama’s in het ziekenhuis, maar ook voor alle medewerkers en zorgverleners. Jullie zijn mijn helden en houden ons reeds twee maanden onafgebroken recht in deze crisis”, zegt Jef Neve. Hij gaf na zijn concert een applaus aan hen.

“Ik hoop dat dit concert voor al de patiënten een lichtpuntje mag zijn en een glimlach op jullie gezicht mag toveren”. Het optreden werd live gestreamd in de 350 kamers voor 500 patiënten en werd ook live op Facebook gevolgd door vele honderden mensen. “Bedankt dat ik dit mag doen voor jullie”, besloot Neve.