Jef Neve speelt concert in Maria Middelares

voor Moederdag Jill Dhondt

06 mei 2020

11u11 0 Gent Het Gentse ziekenhuis Maria Middelares wil haar zieken en medewerkers een onvergetelijke Moederdag bezorgen, tijdens een periode waarin alles anders is. Op zondagochtend zal pianist Jef Neve in de inkomhal een concert spelen op de vleugelpiano van het ziekenhuis.

Een concert in tijden van social distance? Reken maar dat het kan. Jef Neve gaf twee weken geleden reeds een optreden in het UZ, en komt deze zondag langs in het Maria Middelares ziekenhuis. De patiënten en collega’s kunnen het speelmoment dit weekend live meemaken in de inkomhal, vanuit hun ziekenhuiskamer, of via sociale media. Door middel van een live streaming kan iedereen die wil meegenieten van het muzikale talent van de bekende pianist.

“Dit concert geef ik voor de mama’s in het ziekenhuis, maar tegelijk ook voor elk van de medewerkers”, geeft Jef Neve zelf aan. “Zij zijn de helden van ons allen: al twee maanden onafgebroken bezig om ons recht te houden. Een diepe buiging voor hen is op zijn plaats. Hopelijk doet dit concert een glimlach op hun gezicht verschijnen.”