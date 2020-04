Jef Neve geeft lunchconcerten in UZ Jill Dhondt

23 april 2020

17u03 12 Gent Gent Jazz, Duvel en Piano’s Maene slaan op vrijdag 24 april de handen in elkaar voor drie unieke lunchconcerten van Jef Neve in het UZ. Met hun actie willen ze de helden van de zorg en de patiënten een hart onder de riem steken.

“Toen Gent Jazz me hiervoor belde, heb ik geen seconde getwijfeld”, vertelt Jef Neve. De muzikant werd al van bij het begin van zijn carrière opgevolgd door het jazzfestival, en zou normaal zijn nieuwe plaat voorstellen op Jazz Middelheim. “Helaas zit een optreden er deze zomer niet in, maar als we op deze mooie manier toch kunnen samenwerken, dan graag!”

De lunchconcerten vinden plaats op drie verschillende tijdstippen en locaties binnen het UZ. Om 11 uur speelt Jef voor de afdeling longziekten, om 12 uur voor de intensieve zorg en om 13 uur op het spoed. Door op meerdere momenten en plekken te spelen, hoopt de muzikant zoveel mogelijk verpleegkundigen, artsen en ander ziekenhuispersoneel te bereiken. De concerten zullen bovendien live worden uitgezonden in alle ziekenhuiskamers, en via de Facebookpagina van Gent Jazz en Duvel, die het streamen voor haar rekening neemt. Piano’s Maene, een andere trouwe partner van het jazzfestival, zorgt ervoor dat een vleugelpiano in het UZ terechtkomt.