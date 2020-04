Jef Neve geeft concerten in UZ: “Massaal bekeken en gedeeld” Jill Dhondt

24 april 2020

18u14 0 Gent Het muziekfestival Gent Jazz kan deze zomer spijtig genoeg niet doorgaan, maar de organisatoren wouden zich toch inzetten om een goede boodschap uit te dragen. Ze vroegen aan Jef Neve om enkele concerten te geven in het UZ, om de zorgverleners en de patiënten een hart onder de riem te steken. Maene leverde de piano’s, Duvel zette een livestream op.

Jef Neve gaf vandaag drie lunchconcerten in het Gents universitaire ziekenhuis. Hij begon om 11 uur op de zevende verdieping, waar hij speelde op de afdeling longziekten. Op de middag verplaatst hij zich naar de intensieve zorgen, en om 13 uur speelde hij buiten voor de spoedafdeling. De muzikant hoefde zijn piano niet voortdurend mee te slepen naar de volgende plek. Maene had drie piano’s geleverd, en op de drie plekken gezet in en rond het ziekenhuis.

Duvel had zich ingezet om de concerten op te nemen, en live uit te zenden. “We willen iedereen bedanken om massaal te kijken en te delen”, zegt Frederik Declercq van Gent Jazz. “Op de pagina van Gent Jazz alleen, hebben we rond de 30.000 kijkers bereikt. We waren verrast, maar vooral fier dat zoveel mensen de zorg een warm hart toedragen. Maandag geven we nog een korte videosamenvatting vrij van de concerten.”

Via muziek verbinden

Het geannuleerde jazzfestival incasseert harde klappen tegenwoordig, maar wou toch een positieve boodschap uitdragen. “Het zijn lastige tijden voor iedereen, maar we wouden de zorgverleners en de patiënten toch een warm hart toedragen. Muziek is een ideale manier om dat te doen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.