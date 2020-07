Je ziet ze zelden, maar ze leven hier wel. Dode kerkuil langs R4 vermoedelijk aangereden Sabine Van Damme

08 juli 2020

08u22 0 Gent Langs de Kennedylaan in Desteldonk ligt een dode kerkuil in de berm. Het dier werd vermoedelijk aangereden, het trieste lot van vele van deze prachtige vogels die laag bij de grond vliegen tijdens de jacht. Niks bijzonders voor vogelliefhebbers, maar voor leken misschien verrassend.

Vele weten het niet, maar in onze streken leven best wat kerkuilen, zomaar in het wild. Omdat de dieren schuchter zijn en vooral ’s nachts jagen, krijg je ze zelden te zien. Behalve dus als ze – zoals dit exemplaar – dood langs de weg liggen. Kerkuilen vliegen tijdens de jacht laag bij de grond om ratten en muizen te vangen. Vooral in open gebieden, zoals Desteldonk, komen ze voor. Maar als de dieren dan tijdens hun jacht de Kennedylaan kruisen, gebeurt het wel eens dat ze tegen een vrachtwagen knallen, met alle gevolgen vandien.