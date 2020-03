Je altijd al eens willen meten met Bashir Abdi? Belgisch recordhouder op de marathon organiseert inhaalrace in thuisstad Gent Kristof Vereecke

09 maart 2020

16u26 0 Gent Je altijd al eens willen meten metnBashir Abdi, Belgisch recordhouder op de marathon? Op zaterdag 6 juni organiseert de Gentse vzw Sportaround de ‘Halve Marathon 2 Tokyo’, de laatste grote test voor Bashir Abdi op weg naar de Olympische Spelen. Om het interessant te houden start Bashir pas 50 minuten na de eerste starters en maakt hij er een onnavolgbare inhaalrace van.

Een week geleden liep Bashir Abdi de snelste marathon uit de Belgische atletiekgeschiedenis. In de straten van Tokio verpulverde de Gentenaar het Belgisch record met bijna anderhalve minuut, naar 2 uur, 4 minuten en 49 seconden. De verwachtingen voor de Olympische Spelen zijn dan ook hooggespannen. Zeker in zijn thuisstad Gent. Daarom organiseert de vzw Sportaround, die streeft naar sportmogelijkheden voor iedereen en waar Bashir Abdi zelf één van de grote motoren is, op 6 juni een heuse afzwaairace. “Het evenement luistert naar de naam ‘Halve Marathon 2 Tokyo’”, zegt Bert Misplon van de vzw Sportaround. “Bashir wil er één grote inhaalrace van maken. Zo start hij vijftig minuten na de eerste starters en probeert hij de deelnemers één voor één in te halen. Er kunnen maximaal 1.000 lopers meedoen. Iedereen start op basis van zijn geplande richttijd.”

Gentbrugge

Start en aankomst van de halve marathon is de piste van KRC Gent Atletiek in Gentbrugge. De plek waar het voor de 15-jarige Bashir allemaal begon en nog steeds één van zijn favoriete trainingsplekken. “Ik heb lang gevoetbald tot mijn trainer bij Standaard Muide mij vertelde dat ik misschien beter kon beginnen lopen. Hij heeft gelijk gekregen. Ik ben dan ook blij dat ik hier terecht gekomen ben”, lacht de Gentenaar. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn stadsgenoten te kunnen lopen!”

Sofico Ghent Marathon

Abdi is dan ook grote fan van de Sofico Ghent Marathon die op 29 maart op de agenda staat. “Een mooie loopstad als Gent verdient een eigen stadsmarathon”, zegt Abdi. “Spijtig genoeg past hij niet in mijn trainingsprogramma, maar ik kom zeker eens terug om hem te lopen.” Daarnaast droomt hij ook van een eigen topsportevenement in zijn thuisstad. “6 juni is een perfecte datum. Het zou enorm leuk zijn om hier volgend jaar opnieuw een halve marathon te organiseren, maar dan met de absolute wereldtop aan de start.”

Meer info over en inschrijven voor de ‘Halve marathon 2 Tokyo’ via www.sportaround.be of bert.misplon@sportaround.be.