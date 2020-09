Jan Van Huffel (Caruur Volley Gent): “Iedereen hoopt op een normale competitie. Maar het wordt ongetwijfeld aanpassen” Walter Vereeck

14 september 2020

15u26 0 Gent Natuurlijk kijkt iedereen uit naar de nieuwe start van de kersverse volleybalcompetitie. Na zes maanden verplichte stilte in de sporthallen, hunkert iedereen naar de start van de EuroMillions League in oktober. De honger is groot. Caruur Volley Gent treurt nog na het overlijden van hun bestuurslid Philippe De Cock. Toch wil coach Jan Van Huffel het nieuwe seizoen met verse energie en een sterk vernieuwde kern ambitieus aanvatten.

“Met zeven nieuwkomers wordt het een hele uitdaging om een nieuw team samen te stellen”, start trainer-coach Jan Van Huffel zijn uiteenzetting. “De blijvers weten hoe we werken. Met Jente De Vries en Wannes De Beul is er bovendien ervaring binnengehaald. Daarnaast hebben we vooral voor jonge talenten gekozen. Die hebben tijdens de voorbereidingsperiode verbazend knappe stappen voorwaarts gezet. Het loopt vrij vlot momenteel en dat zorgt voor een positief gevoel. Maar er zijn een paar elementen die onze voorbereiding sterk verstoren. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen in de progressie en de ontwikkeling van het team. Jente De Vries, teruggekeerd van Menen naar Gent, en onze nieuwe Deen Tobias Kjaer, MVP van Denemarken, sukkelen met blessures. Vanaf woensdag worden drie spelers van Caruur Gent opgeëist voor de nationale ploeg bij de U20. De laatste weken voor de start van de competitie mis ik dus zo maar eventjes vijf man op de trainingen en de oefenwedstrijden.”

Ongelukkige timing.

“De periode waarop ik de jonge volleyballers Lennert Van Elsen, Thiemen Ocket en Simon Plaskie wekenlang moet missen, is - om het zacht uit te drukken - hoogst ongelukkig”, beseft de Gentse trainer-coach. “Dat wil zeggen dat de activiteiten en de trainingsintensiteit van de overige spelers in evenwicht moeten blijven om overbelasting en nieuwe letsels te vermijden. Ik sta achter het project van TopVolleyBelgium en het is geweldig dat die mannen aan het EK volleybal voor U20 kunnen deelnemen. Maar de timing van dit uitgesteld EK brengt onze opbouw danig in het gedrang. Tsjechië, het land waar de CEV kampioenschappen zullen doorgaan, ligt bovendien in een oranje zone. Nadat onze jonge spelers terugkeren, moeten ze eerst in quarantaine én tweemaal getest worden, vooraleer ze terug bij ons team kunnen aansluiten. Ondertussen staan de eerste competitiewedstrijden tegen Roeselare en Waremme op het programma.”

Aanpassen.

“De A van adapt (aanpassen, red.) staat met vette letters in ons draaiboek”, verklaart Jan Van Huffel. “Ik denk dat we sterker zijn dan vorig jaar, maar ik weet niet waar ons dat zal brengen. De kwaliteit bij de andere teams is ook gestegen. Het wordt aanpassen, want Covid-19 speelt ook mee. Ik vrees dat we toch zullen geconfronteerd worden met een speler die positief getest wordt of men een speeldag zal uitstellen. Wij doen er alles aan om dat te vermijden. Onze kleedkamer wordt door geen ander team gebruikt en onze volleyballen blijven ook in onze ploeg. Elke training wordt de temperatuur van de spelers gemeten. Ik hoop dat het seizoen normaal verloopt zonder lange onderbrekingen, want dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn. We zullen het moeten nemen, zoals het op ons afkomt. Topsport vraagt een grondige vorm van controle. Met dit onvoorspelbaar virus valt die houvast voor een groot deel weg.”