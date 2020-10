Jan Van Eyck krijgt zijn eigen euromunten: 2, 10 en 50 euro Sabine Van Damme

01 oktober 2020

06u33 0 Gent Het Van Eyck-jaar mag dan grotendeels in het water zijn gevallen, toch blijven er initiatieven opduiken om de schilder in de kijker te zetten. Nu heeft de Koninklijke Munt van België (KMB) 3 herdenkingsmunten uitgebracht, als ode aan de schilder.

“De Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck (ca. 1390 – 1441) was tijdens zijn leven misschien wel de beroemdste schilder ter wereld”, zegt Ingrid Van Herzele, muntmeester van de KMB. “De prachtige munten weten het uitzonderlijke talent en het absolute meesterschap van Jan van Eyck perfect in de verf te zetten.e

De KMB lanceert drie uitgiften ter ere van Van Eyck. Een 2 euromunt toont een gedetailleerde weergave van De Man met de Rode Tulband, een werk dat door velen beschouwd wordt als Van Eyck’s zelfportret. Een zilveren 10 euromunt geeft het beroemde dubbelportret van de Italiaanse textielhandelaar Giovanni Arnolfini en zijn vrouw Constanza weer. Op een gouden 50 euromunt wordt een detail van het onderste middenpaneel van De aanbidding van het Lam Gods afgebeeld: het bloedend lam. Voor liefhebbers zijn alle drie de munten in Proof-kwaliteit ook verkrijgbaar in een zogenaamde ‘Prestigeset’: een verzamelverpakking met de Van Eyck uitgiften in raamcassette.

Om de munten aan de wereld te tonen, is een speciale video opgenomen in Gent. Alle Van Eyck munten zijn te bestellen op www.herdenkingsmunten.be. De 2 euromunt BU-kwaliteit is een wettig betaalmiddel in alle eurolanden en is verpakt in coincard (een verzamelverpakking in bankkaartformaat). Deze verschijnt in twee taalversies met een totale oplage van maximaal 150.000 stuks. Dezelfde munt in Proof-kwaliteit is gelimiteerd verkrijgbaar met een maximale oplage van 5.000 stuks. De zilveren en gouden munten zijn met respectievelijk maximaal 5.000 en 1.000 stuks echte collector’s items. Van de Prestigeset zullen slechts 250 uitgiften wereldwijd beschikbaar zijn.