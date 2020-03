Jan Palfijn voert triagesysteem in: “Dokters beslissen buiten ziekenhuis wie opgenomen wordt” Cedric Matthys

17 maart 2020

20u12 46 Gent Het Gents Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn start vanaf donderdag met een triagesysteem. Huisartsen beslissen in een apart gebouw of je opgenomen wordt, dan wel thuis moet blijven. Verder richt het ziekenhuis een aparte vleugel voor coronapatiënten in.

Wie in Gent naar zijn of haar huisarts belt, wordt vanaf donderdag misschien rechtstreeks doorverwezen naar het Jan Palfijn-ziekenhuis. Om de wachtruimtes van de huisartsenposten te ontlasten, komt daar een zogenaamd triagecentrum buiten het gebouw. “Daar onderzoeken we of de patiënt al dan niet besmet is met het coronavirus", legt woordvoerder Sofie Moreels uit. “We beslissen dan of een ziekenhuisopname nodig is. Het zijn de huisartsen zelf die deze dienst zullen uitbaten.”

Vijftig bedden

Het ziekenhuis maakt voor het centrum gebruik van de gebouwen van de arbeidsgeneeskundige dienst. Die gaat even verhuizen. “Hun lokalen zijn perfect geschikt voor ons”, zegt Moreels. “De artsen zitten er achter plexiglas en er is een sas voor besmette patiënten.” Wanneer de toestroom exact op gang zal komen, kan Jan Palfijn moeilijk inschatten. “Wel merken we nu al dat op de spoeddienst 30 à 35 procent van de opnames coronagerelateerd is. Tot voor kort stuurden we patiënten door naar UZ Gent indien ze echt besmet waren. Sinds vandaag (dinsdag, nvdr.) is er echter een apart vleugel met vijftig bedden. De overheid vroeg ons vrijdagavond om hiervoor plaats vrij te maken. We zijn dan ook onmiddellijk gestart met de organisatie.”