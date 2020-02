James Cooke kiest specifiek voor Gent voor nieuwe musical Pocahontas: hele paasvakantie in Capitole Sabine Van Damme

10 februari 2020

16u16 0 Gent In de paasvakantie speelt de nieuwe musical Pocahontas 2 weken lang in de Capitole in Gent, en ook alleen in Gent. Dat is nieuw, maar producent James Cooke gelooft er sterk in. “Iedereen denkt dat Antwerpen het epicentrum van de musical is, maar vergeet dan wel dat Gent heel centraal tussen Oost- en West-Vlaanderen ligt.”

Uitgezonderd, het theaterproductiehuis van James Cooke en Bob Jennes, maakte vorig jaar al de musical Alladin. Die speelde overal, van Oostende over Antwerpen tot Hasselt, en ook in Gent. “Maar toen ik hoorde dat ik de Capitole de hele paasvakantie lang kon krijgen, heb ik niet getwijfeld”, zegt Cooke, zelf een Gentenaar in hart en nieren. “Ik ben ervan overtuigd dat dit werkt, en ik hoop dat ik na de paasvakantie kan zeggen dat ik gelijk had. Mensen die vorig jaar Alladin zagen en enthousiast waren, zullen ook wel de nieuwe musical van dezelfde mensen willen zien. En ik ga ervan uit dat ze daar gerust voor naar Gent willen komen.”

Pocahontas brengen ze dit keer, en in de cast zitten opmerkelijke koppen. Die van Giovanni Kemper bijvoorbeeld, Wilco uit de jeugdreeks Nachtwacht. Hij speelde vorig jaar ook al mee in Alladin. En ook artiest Brahim Attaeb doet mee, als vader van Pocahontas.

“Onze Pocahontas brengt een heel eigen verhaal, ver weg van de Disney-versie”, zegt regisseur Jaak Lema. Ook hij is een Gentenaar, en kent James al van op de middelbare school, het PHTI Henleykaai. “Daarna zijn we elkaar uit het oog verloren, maar we kwamen elkaar weer tegen bij de musical 14-18. We hebben sindsdien al een paar keren samengewerkt, en het klikt. Dat we in Gent werken met Pocahontas is een keuze, en voor mij nog eens makkelijk ook, want ik woon op een boogscheut van de Capitole.” (Lees verder onder de foto)

“We brengen dus het waargebeurde verhaal, van de blanke ontdekkingsreiziger die verliefd wordt op Pocahontas, het meisje van de indianenstam”, zegt James. “Geen wasbeertje bij ons en Pocahontas gaat ook niet van een rots springen. Maar het is wel een verhaal dat naar de keel grijpt, al zit er ook een flinke dosis humor in.”

Steeds groter aanbod

De wereld van het familiespektakel is niet gemakkelijk, beseft Cooke. “Het aanbod wordt steeds groter. Wij kiezen bewust voor kwaliteit. We hopen dan ook dat dit een succes wordt.” Op het podium zal Silke Mastbooms Pocahontas spelen, Juan Gerlo is John Smith, Giovanni Kemper speelt Yuwa, Ivan Pecnik is gouverneur Gates, we zien Kobe Van Herwegen als Tadzi, Brahim Attaeb als Powathan en de geweldige Junes Callaert als Tee. Het script is van de hand van Tijl Dauwe en Sam Verhoeven zorgde voor de muziek.

Pocahontas, vanaf 4 april in de Capitole. Tickets en info op www.uitgezonderd.be of 070/345345