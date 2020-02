Jago Sint-Amandsberg dient klacht in wegens racisme tijdens jeugdwedstrijd Cedric Matthys & Erik De Troyer

16 februari 2020

17u00 0 Gent Voetbalploeg Jago Sint-Amandsberg heeft een klacht ingediend bij de politie wegens racisme. De club, die vlak naast zwembad Rozenbroeck ligt, speelde zaterdag uit tegen VJ Baardegem. “We kregen scheldwoorden als ‘kankerturk’ en ‘kankermarokkaan’ naar ons hoofd geslingerd.”

“Het was de druppel die de emmer deed overlopen.” Shireen Msarwa (30) is nog steeds erg de indruk als ze zondagvoormiddag tegen ons haar verhaal doet. De jeugdploeg van Jago Sint-Amandsberg speelde zaterdagochtend uit tegen VJ Baardegem. Die match in de deelgemeente van Aalst liep stevig uit de hand. “Het begon met een stom akkefietje", legt Msarwa uit. “Onze keeper had de bal in zijn handen, maar een van de spelers van Baardegem trapte na. De doelman van onze ploeg reageerde agressief. Hier kreeg hij een rode kaart voor, volkomen terecht overigens.”

Volgens keeperstrainer Metin Daghan (20) wou zijn ploeg de situatie daarna laten voor wat ze was. “Maar algauw begonnen de supporters van de tegenploeg onze jongens uit te schelden vanop de tribunes", zegt hij. “We kregen scheldwoorden als ‘kankerturk’ en ‘kankermarokkaan’ naar ons hoofd geslingerd. Ook leuzen als ‘ga terug uw land’ moesten we aanhoren. En daar hield het niet op. Voor we het wisten stonden er een twintigtal ouders van Baardegem op het veld. Ze gingen onze spelers fysiek te lijf. Een van hen hield er een blauw oog aan over.”

Eén brok testosteron

Dat ook haar spelers geen engeltjes zijn, mogen we van Msarwa gerust schrijven. “De situatie ontspoorde en ook mijn jongens hebben zich niet koosjer gedragen. Toch is er een belangrijke nuance. Ons team bestaat uit pubers van 15 à 16 jaar. Ze zijn één brok testosteron. Van de ouders van de tegenpartij verwachtte ik echter een meer volwassen houding. Zomaar het veld opstormen tijdens de match om de confrontatie aan te gaan. Dat kan toch niet? Daarenboven is het al de zoveelste keer dat onze ploeg racisme moet tolereren. Het is genoeg geweest. We dienden een klacht in bij politie van Gent en bij de voetbalbond. Als iedereen blijft zwijgen, zal er nooit iets veranderen.”

VJ Baardegem wil voorlopig slechts kort reageren op de hetze. Bestuurslid Dirk Auwelaert is nog niet op de hoogte van de klacht als we hem bellen: “Ik was niet aanwezig bij de match, maar weet wel dat hij vroeger gestopt is. Verder begrijp ik niet waarom er net tegen ons een klacht ingediend is. VJ Baardegem heeft spelers van verschillende achtergronden. Voor racisme is er bij ons dan ook geen plaats.”

Woord-tegen-woord

Wie gelijk heeft in deze kwestie, is voorlopig nog onduidelijk. Ook Voetbal Vlaanderen, de federatie die onder meer de jongerencompetitie in ons gewest beheert, heeft geen sluitend antwoord klaar. “De klacht heeft mij nog niet bereikt”, zegt secretaris-generaal Benny Mazur. “Ik kan me hier dan ook niet over uitspreken. Wel weet ik dat we jaarlijks meerdere klachten wegens racisme binnenkrijgen. Bij een achttal daarvan komen we effectief tot een bestraffing, al worden er volgens mij heel wat incidenten niet gemeld.” Wordt vervolgd.