Jacques legt zijn kappersschaar neer na 60 jaar knippen: “Moest zijn gezondheid het toelaten zou hij snijden tot zijn tachtigste” Jill Dhondt en Didier Verbaere

30 december 2019

12u17 0 Gent Jacques De Keyser (74) knipt al sinds zijn veertien jaar. Zestig jaar later legt hij de schaar neer. Meer dan veertig jaar lang heeft hij een kapsalon openhouden met zijn vrouw Francine Willocq (71) in de Aaigemstraat in Gent. Moest zijn gezondheid het toelaten was het paar blijven knippen tot zijn tachtigste verjaardag.

Jacques ging vanaf zijn veertiende als leerjongen werken in een kapperszaak. Op zijn eenentwintigste opende hij zijn eigen salon. Enkele jaren later begon hij samen met Francine, die op haar achttiende een eigen salon was gestart in Sint-Amandsberg, een kapperszaak in de Aaigemstraat. Dat salon bestaat intussen 43 jaar. Jacques knipt er steevast de lokken van dames en heren, Francine coiffeert enkel dames. “Hij doet het allemaal”, zegt Francine al lachend. “Jacques knipt en verft terwijl ik me bezig hou met de afwerking.”

Omdat de gezondheid van Jacques achteruitgaat moet het koppel de boeken toedoen. “Mijn rug is kapot en mijn longen hebben betere dagen gezien,” vertelt Jacques. De herenkapper neemt plaats in een kappersstoel om uit te rusten. “Vroeger zat hij nooit neer”, zegt Ellen, zijn dochter. “Moest zijn gezondheid het toelaten zou hij snijden tot zijn tachtigste.” De Gentenaren hebben gewerkt als een molenpaard, van dinsdag tot zaterdag, van vroeg tot laat. “Je kan dat enkel volhouden als je het graag doet”, geeft Francine aan. “We hebben hard gewerkt, altijd met goesting.”

Van schoot naar schoot

Jacques heeft een indrukwekkende zestig jaar ervaring achter de rug. Hij knipt al zodanig lang dat zijn eerste leerjongen voor hem in pensioen is gegaan. “We hebben hier lief en leed gedeeld”, geeft Francine aan. “Onze kinderen, Ellen en Jeroen, zijn hier groot geworden. Ze gingen van schoot naar schoot.”

Vele klanten komen al meer dan veertig jaar over de vloer. “Ik heb er veel zien geboren worden en veel zien sterven”, zegt Francine. “Heel wat klanten zijn meegekomen vanuit Sint-Amandsberg. Ze waren er bij op mijn eerste dag en zullen er ook zijn op mijn laatste.” Het klantenbestand is daardoor eindeloos. “Dat gaat van advocaten en rechters tot leden van de lokale petanqueclub. Politici zaten hier naast studenten in de kappersstoel. Jacques hield ook de coupe van de pastoors en de broeders in toom.”

Indrukwekkend klantenbestand

Veel klanten reageren emotioneel op het einde van de kapperszaak. “We hebben al zoveel geschenken gekregen: bloemen, pralines, champagne. Dat toont aan hoe zeer we gewaardeerd worden”, vertelt Francine. “De klanten zijn hier altijd goed gekomen. We bieden hen de krant, koffie, een theetje en een goeie babbel. Bij elke knipbeurt vertellen ze hun verhaal verder. Oudere mensen zeggen vaak dat ze terug hun vitaminen binnen hebben. Voor roddels heb ik geen tijd, de klanten komen hier eerder om eens goed te lachen.”

Morgen doet het koppel nog een laatste effort. “De klanten kunnen nog een laatste keer langskomen om hun haar te laten doen voor oudejaarsavond. We zitten er zo mee in tegenover hen dat we ermee ophouden. Volledig stoppen met knippen doen we niet, we zullen elkaars snit blijven verzorgen.”