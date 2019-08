Jack & Jones Gent heeft eerste ‘Jeans Studio’ van het land Sabine Van Damme

29 augustus 2019

19u00 0 Gent Kledij-keten Jack & Jones heeft van de Gentse vestiging in de Walpoortstraat de eerste ‘Jeans Studio’ van het land gemaakt, en de tweede in de wereld. Het is een winkelconcept waar denim centraal staat, en waar je de favoriete jeans kan laten pimpen naar eigen smaak.

Het Deense merk Jack & Jones is gespecialiseerd in denim. De keuze tussen baggy of skinny laten ze aan zich voorbij gaan, ze bieden gewoon elke trend aan. De Jeans Studio gaat nu nog een stap verder. Alles in de winkel is te koop. Behalve gewoon jeans worden dus ook lifestyle items en zelfs lokale producten aangeboden, gaan de van de Gentse gin The Ghentist tot het alcoholvrije Gentse Ramon-bier. Beleving is belangrijk in de winkel. Je kan er je favoriete jeans laten personaliseren, met labels of met boodschappen die erin gelaserd worden. En terwijl dat gebeurt, kan je wachten in de coffee corner in de zaak.