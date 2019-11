Jaarlijks spektakel in Mendonk lokt veel volk, ondanks regen Sabine Van Damme

03 november 2019

14u50 0 Gent Het anders zo rustige Mendonk wordt één keer per jaar overspoeld door dierenliefhebbers. De Sint-Hubertusviering daar is immers elk jaar een feestelijk spektakel. Alleen de roofvogels ontbraken dit jaar.

Mendonk, één van de verste uithoeken van Gent, vierde vandaag uitgebreid Sint-Hubertus, de patroonheilige van de jagers. Ook in Wondelgem en Oostakker wordt ter gelegenheid van Sint-Hubertus een dierenwijding georganiseerd, maar in Mendonk is dat een heus spektakel. Een lange rij met koetsen, ruiters, pony’s, honden en andere dieren passeren dan langs de kerk, waar ze gewijd worden en een gewijde mastel ontvangen. Heel wat mensen komen naar die dierenparade kijken. Nadien is er een gezellig marktje waar ook jenever geschonken wordt. Ook vandaag was er heel wat volk op de been in Mendonk, ondanks de regen. Alleen de roofvogels ontbraken op het appel. Normaal gezien komt er een roofvogelvereniging met valken, uilen en soms zelfs een arend, en die kunnen uiteraard ook altijd op veel aandacht rekenen.