Jaarlijks ‘Bloedbad’ in het Gentse gerechtsgebouw Jeffrey Dujardin

24 mei 2019

15u50 0

Onder de titel ‘Bloedbad in het gerechtsgebouw’ organiseert Rotaryclub Gent Noord voor de elfde keer een bloedinzamelactie. In het nieuw gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan kan je op 13 juni terecht om bloed te doneren via het Rode Kruis, van 10 uur tot 13 uur. Ook acteur Marijn De Valck zal aanwezig zijn. Alle deelnemers maken kans op een duo ticket voor een subliem verrassingsconcert dat Rotary Gent-Noord organiseert in het najaar. Wie wil, kan zich registreren via: www.inschrijven-bloedbad.be