Jaarbeurs nieuwe stijl: minder lang, minder eten, minder drinken Sabine Van Damme

19 september 2019

17u22 0 Gent De Jaarbeurs heeft zichzelf hervormd. Belangrijkste wijziging: de duurtijd van ‘slechts’ vier dagen. “We kiezen nu resoluut voor een beter aanbod, met heel wat lokale handelaars”, zegt organisator Jan De Geest.

De tijden van een Jaarbeurs gespreid over (letterlijk) 8 hallen van Flanders Expo is definitief voorbij. Het is nu een compact evenement geworden, zowel in tijd als in oppervlakte. Alleen de grote, centrale hal wordt nog gebruikt. “Vroeger hebben we heel veel ingezet op nevenactiviteiten, gastlanden en BV’s, maar dat is niet meer van deze tijd”, zegt organisator Jan De Geest. “Dat was niet de goede weg. Nu kiezen we er resoluut voor om lokale handelaars en ondernemers in de picture te zetten. En omdat we beseffen dat dat allemaal relatief kleine zelfstandigen zijn die niet zomaar 9 dagen hun zaak kunnen sluiten of personeel sturen om een stand te bemannen, hebben we de Jaarbeurs ingekrompen tot 4 dagen. Dat maakt het meteen ook financieel toegankelijker om hier een stand te hebben. Vertel ons wie je bent, en waar jouw zaak gevestigd is. Dat is een beetje de bedoeling nu.” Een serieuze verandering dus voor de 74ste editie, maar niet de laatste. “Volgend jaar willen we nog een stap verder gaan, voor ons jubileumjaar. We sluiten daarbij zelfs een andere locatie dan Flanders Expo niet uit”, zegt De Geest. “Maar dat moet allemaal nog bekeken worden.”

Een kleine rondgang leert alvast dat er veel minder eten en drank is op de beurs. Streekproducten zijn wel goed vertegenwoordigd. Stofzuigers en zetels zijn er nog steeds, net als pyjama’s en luchtballonvaarten. Maar een erotische stand, een stand met puzzels, en kledingmerk 9000 springen wel in het oog.

Dekenijen

De meest opvallende stand is misschien wel die waar niks verkocht wordt: die van de Gentse dekenijen. “Wij zijn hier om de Gentse dekenijen, zowel de sociale als de commerciële, te promoten, zodat de mensen weten wat wij doen en waar we voor staan”, zegt Tineke De Rijck.

Jaarbeurs tot en met zondag 22 september in Flanders Expo, elke dag van 11 tot 18 uur.