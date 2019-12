Jaarbeurs keert terug naar het ICC Sabine Van Damme

19 december 2019

16u08 46 Gent De Jaarbeurs Gent viert in 2020 haar 75ste verjaardag, en keert daarvoor terug naar haar roots, in het Citadelpark. Geen Flanders Expo meer dus. Dit jaar al werd het hele concept herdacht.

De Jaarbeurs was ooit hét evenement van het jaar, waar mensen in drommen tegelijk naartoe trokken omdat er geweldige kortingen te bekomen waren. Alles kon je er kopen, van braadpannen tot reizen en zelfs verkleedkeren. Maar dat alles is niet meer van deze tijd, mensen kopen nu in hun vertrouwde winkels, of op internet. Prijzen vergelijken gaat ook sneller op internet dan op de Jaarbeurs.

Jan De Geest transformeerde dit jaar al de jaarbeurs. Het moest kleiner, gezelliger en vooral Gentser. Gentse en Oost-Vlaamse handelaars, vooral die uit de creatieve maakindustrie, kregen er een prominente plaats. Het is ook op hun vraag dat het evenement nu terugkeert naar écht Gent. De expohallen van Flanders Expo zijn te groot geworden, en liggen te ver uit het centrum. Je moet er echt al specifiek en doelbewust naartoe trekken.

De Jaarbeurs Gent 2020 belooft nog meer lokale creativiteit en vakmanschap, en keert dus terug naar de roots. Van 8 tot 11 oktober viert de Jaarbeurs dus haar 75ste verjaardag in het ICC, ‘t Kuipke en de iconische Floraliënhal.