Jaarbeurs Gent jaar uitgesteld, 75ste verjaardag moet wachten tot 2021 Sabine Van Damme

18 juni 2020

15u44 0 Gent Omdat er nog steeds geen duidelijkheid bestaat over evenementen in het najaar, besliste de organisatie van de Jaarbeurs om het evenement met een jaar uit te stellen. De Jaarbeurs Gent zou in oktober 2020 haar 75ste verjaardag vieren op de plek waar het allemaal begon, het Citadelpark, maar dat moet dus wachten tot 2021.

De organisatie neemt die beslissing weloverwogen omdat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over of beurzen in het najaar wel mogen plaatsvinden en met welke voorzorgsmaatregelen. “De kleinhandel, zelfstandige ondernemers en lokale handelaars zijn bovendien zelf vragende partij om hun deelname uit te stellen tot 2021”, klinkt het. “Een beurs organiseren neemt maanden in beslag en ook standhouders hebben die tijd nodig om zich voor te bereiden. Jaarbeurs Gent neemt dan ook de beslissing om de 75ste verjaardag van Jaarbeurs Gent uit te stellen naar 2021. Het was een moeilijke beslissing, maar de enige mogelijke in de huidige omstandigheden.”

De organisatie gaat nu op zoek naar een geschikte datum in 2021.