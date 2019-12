Jaar vertraging voor parkeergebouw Ledeberg: pas open in voorjaar 2021

Erik De Troyer

10 december 2019

14u22 4 Gent De parkeergarage naast de B401 in Ledeberg opent pas in het voorjaar van 2021. Dat is zowat een jaar later dan gepland. Bovendien liggen de stad en de aannemer nog overhoop over de uiteindelijke kostprijs.

Gemeenteraadslid Gert Robert (N-VA) vroeg naar de stand van zaken van het parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg. Hij wou vooral weten of de timing behouden blijft aangezien er wat akkefietjes waren in de aanloop naar de werken. Zo raakte de riolering in het voetpad van de Hundelgemsesteenweg beschadigd, met weken vertraging tot gevolg.

“De werken zijn in het algemeen minder goed opgeschoten dan verwacht”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Er moeten nog een aantal zaken worden uitgeklaard. Over de reële uitvoeringstermijn loopt er een discussie met de aannemer. Hieruit kunnen mogelijk nog schadeclaims volgen. Volgens de meest recente planning van de aannemer zal hij pas klaar zijn in februari van 2021. Daarna moet het Mobiliteitsbedrijf nog camera’s en controle- en betaalapparatuur laten plaatsen. De opening zal dus eerder in het voorjaar van 2021 zijn.”

Meerkosten

“Door de herstellingen aan de riolering zal het project niet binnen het voorziene budget gerealiseerd kunnen worden. Deze meerkosten lopen op tot meerdere honderdduizenden euro. Gezien er momenteel nog gesprekken lopende zijn met de verzekeringsmaatschappijen, is het op dit moment dus nog niet duidelijk hoeveel hiervan ten laste zal zijn van de stad Gent”, stelt Watteeuw.

Het parkeergebouw moet verschillende functies combineren: buurtparking, P+R parking, park & bike, parking voor bezoekers aan de zondagsmarkt en omliggende handelszaken… Naargelang de doelgroep zal er een specifiek tarief zijn Schepen Filip Watteeuw (Groen)

Het parkeergebouw moet de hoge parkeerdruk in Ledeberg wat verzachten. Heel wat bewoners zitten dan ook op de toren te wachten. Bovendien moet de parking ook heel wat bezoekers met de auto weghouden uit het centrum. Gert Robert wou weten welke tarieven de stad zou hanteren.

“Het parkeergebouw moet verschillende functies combineren: buurtparking, P+R parking, park & bike, parking voor bezoekers aan de zondagsmarkt en omliggende handelszaken… Naargelang de beoogde doelgroep, zal hiervoor een specifiek tarief van toepassing zijn”, legt Watteeuw uit. “Hierdoor zullen bepaalde gebruikers aan een voordeliger tarief kunnen parkeren dan het standaardtarief.” De exacte tarieven van de parking zullen echter pas eind 2020 bekendgemaakt worden.