Jaar na sluiting Kompass Klub staan stad en ‘nightlife’ samen met cava op huldiging Charlotte de Witte



Sabine Van Damme

31 januari 2020

20u28 0 Gent Charlotte de Witte speelt momenteel als DJ de hele wereld plat, maar ze is nog steeds gewoon van Gent. En dus werd ze in de bloemen gezet op het stadhuis. Daar kwam schoon volk op af, zelfs de mannen van de Kompass Klub waren er. Zij vierden hun vijfde verjaardag, exact een jaar nadat de stad de club liet sluiten.

Burgemeester Mathias De Clercq en schepen Sofie Bracke stonden te blinken van trots omdat ze dé Charlotte de Witte mochten huldigen op het stadhuis. De burgemeester wilde verwijzen naar Luc De Vos, omdat Charlotte de Witte ook van het meetjesland afkomstig zou zijn. Maar daar blijkt niks van te kloppen, zo zei de magistrale DJ zelf. “Ik ben gewoon van Gent, en ik ben er trots op. Negenduust!”

Er was heel wat schoon volk afgekomen naar het stadhuis. Kevin Janssens was er bijvoorbeeld, maar ook Matthieu Terryn van Bazart. Ook Peter Decuypere was er. Hij was 25 jaar geleden de oprichter van I Love Techno. “Ik weet het nog goed”, zei hij. “25 jaar terug, onder burgemeester Frank Beke, werd ik ook plots uitgenodigd op het stadhuis. En dat was niet voor een huldiging. De procureur wilde mij zien, en de politie, en het Rode Kruis. Dat was dus een ander soort ontvangst dan die van vandaag.”

Die ontvangst waar Peter over sprak, die maakte Jens Grieten van Kompass Klub ook mee, nu anderhalf jaar geleden. Na verschillende overlegmomenten met alle partijen zag burgemeester Mathias De Clercq een jaar geleden geen andere mogelijkheid meer dan de populaire club tijdelijk te sluiten, omdat de problemen met drugs er de spuigaten uitliepen. De Clercq kreeg half hip Gent over zich heen, en de Raad van State liet de sluiting ongedaan maken. Peter Decuypere besloot toen als ervaringsdeskundige op te treden als tussenpersoon, tussen de Kompass Klub en de stad. Met resultaat.

Toch was het extreem opvallend dat de Kompass-clan nu op het stadhuis aanwezig was om – samen met De Clercq – hun vijfjarig bestaan te vieren. “Maar dat is nu eens typisch Gent”, sprak schepen Sofie Bracke. “Er zijn soms wat strubbelingen bij het overleg, maar uiteindelijk kunnen we wel van gedachten wisselen en constructief in overleg gaan. En een jaar na een sluiting samen met een glas cava in de hand een feestje bouwen. Eind goed, al goed, dus, en eigenlijk is dit geen einde maar nog maar een begin.”