Jaar cel gevraagd voor verspreider van kinderporno: “Door mensen als u worden kinderen misbruikt” Wouter Spillebeen

07 februari 2020

13u54 0 Gent In de Gentse rechtbank moest een man zich deze morgen verantwoorden voor het verspreiden van bijna 1.800 bestanden met kinderporno. Tussen 2013 en 2016 werden de bestanden via zijn IP-adres gedeeld en in 2017 werden nog eens 163 kinderpornografische bestanden op zijn laptop gevonden. De man werd eerder al eens veroordeeld voor verkrachting en aanranding van een minderjarige.

“Door mensen als u worden kinderen misbruikt! Die foto’s zijn walgelijk. U weet toch dat dit compleet fout is? De kinderen die voor die beelden misbruikt zijn, zullen nooit kunnen opgroeien tot normale mannen of vrouwen!” De rechter was niet mals voor de man die voor haar op de beklaagdenbank zat. De federale gerechtelijke politie in Brussel kwam hem op het spoor toen bleek dat vanaf zijn IP-adres 1795 kinderpornobestanden werden verspreid. In 2017 voerde de politie een huiszoeking uit bij de man, waarbij op zijn laptop nog een hoop bestanden gevonden werden. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van een jaar en een boete van 4.000 euro.

Therapie

De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor verkrachting en aanranding van een minderjarige tussen tien en veertien jaar oud. “U weet toch dat u uw handen daarvan af moet houden?”, vroeg de rechter. “Hij ging door een erg donkere periode en vindt het moeilijk om daar nog aan terug te denken”, sprak zijn advocaat. “Hij is beschaamd. Door medische, relationele en psychische problemen is hij in een grote diepte gevallen. Hij ging er zeer moeilijk mee om.”

“De beklaagde is nu niet meer wie hij toen was”, verzekerde de advocaat. “Hij is in behandeling gegaan voor zijn problematiek en kan het nu een plaats geven. Hij is intussen gehuwd en concentreert zich op zijn gezin. Hij gebruikt de PC alleen nog om facturen op te maken en om mails te checken.” “Ik heb vertrouwen in de therapie en doe er alles aan om niet te hervallen”, voegde de beklaagde toe. Hij vraagt aan de rechter om een straf met uitstel op te leggen zodat hij verdere behandeling kan krijgen. Op 28 februari volgt de uitspraak.