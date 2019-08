IVV Sint-Vincentius en stad zoeken kandidaten voor duaal leren: “Word al doende kinderbegeleider” Yannick De Spiegeleir

15 augustus 2019

17u17 0 Gent Het IVV Sint-Vincentius en Dienst Kinderopvang Stad Gent lanceren een oproep naar kandidaten voor het traject ‘Duaal leren’ voor kinderbegeleiders.

Twee jaar geleden starten de school en de stad een proeftuinproject rond duaal leren. De deelnemers draaien drie dagen per week volwaardig mee als kinderbegeleider in één van de opvanglocaties van de stad en krijgen tegelijkertijd de kans om een volwaardig diploma te halen. “Het traject is ideaal voor personen ouder dan 18 jaar die liever de handen uit de mouwen steken dan op de schoolbanken te zitten. Bovendien kan het tekort aan kinderbegeleiders hiermee ten dele worden opgevangen. Het is dus een win-winsituatie.”

Het maximum aantal plaatsen is 20. Geïnteresseerden kunnen op maandag 26 augustus deelnemen aan een ‘intakemoment’ bij IVV Sint-Vincentius. Meer info via deze link: https://www.ivv-gent.be/s17/wp-content/uploads/2019/01/Hoe-werkt-duaal-leren.pdf.