IVG-school helpt UGent achterhalen of spinnen lichter kleuren in de stad

11 september 2019

16u06 0 Gent Geen angst voor spinnen en zin om de wetenschap een handje te helpen? Via de app ‘Spinnenspotter’ kan je wetenschappers van de Universiteit Gent helpen achterhalen of spinnen in de stad lichter zijn van kleur dan hun soortgenoten op het platteland. Het derde middelbaar van de IVG-school mocht vandaag de spits afbijten van het burgerwetenschapsproject.

Donker of licht gekleed lopen op een stralende zomerdag. Wie beide opties al eens uitgeprobeerd heeft, weet dat je minder snel zal opwarmen als je een witte boven een zwarte T-shirt verkiest. Met die gedachte in het achterhoofd willen biologen van de UGent onderzoeken of hetzelfde mechanisme speelt bij spinnen die zich aanpassen aan de warmte.

“Er zijn immers indicaties dat spinnen, koudbloedige dieren, lichter kleuren in de stad omdat de temperaturen daar hoger oplopen op warme dagen door het hitte-eilandeffect: door de aanwezigheid van meer steen en minder groen, kan het temperatuurverschil met het platteland oplopen tot 5 graden”, zegt UGent-bioloog Bram Vanthournout.

Door de kleur van zoveel mogelijk spinnen in de stad te vergelijken met de kleur van hun soortgenoten op het platteland, kunnen de Gentse wetenschappers nagaan of die anders evolueren om zich aan de warmte aan te passen.

Naast de kleur van de spin zijn de onderzoekers ook geïnteresseerd in foto’s en metingen van spinnenwebben Ze vermoeden dat die in de stad fijnmaziger gebouwd zijn, omdat prooidieren er kleiner zijn. Foto’s kan je doorsturen via de app Spinnenspotter die beschikbaar is voor Android of iOS.