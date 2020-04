Ivago ruimt stort aan Afrikalaan op: “Nog niet duidelijk wie factuur zal betalen” Cedric Matthys

01 april 2020

16u48 0 Gent Het stort dat de Gentse Afrikalaan al enkele weken ontsiert, wordt binnenkort opgeruimd. Dat laat de Gentse afvalintercommunale Ivago weten. Sinds de coronacrisis neemt het sluikstorten volgens Ivago met 20 procent toe.

Wie onlangs op de Afrikalaan in Gent reed, heeft het ongetwijfeld gemerkt. Een container veranderde er in enkele weken tijd tot een waar sluikstort. Iedereen dumpte er gretig zijn rommel, maar afvalintercommunale Ivago ruimt het boeltje morgen op. “Er kwam al op 13 maart een eerste melding binnen bij de bevoegde dienst", legt woordvoerder Koen Van Caimere uit, “maar die had toen de handen vol met de coronacrisis. Ze moesten overal in Gent nakijken of horecazaken hun terrassen wel hadden binnengehaald. We zochten de zaak nu echter uit. Er bleek geen vergunning te zijn voor het plaatsen van de container.”

“Niet ons afval”

Dat de situatie zo snel ontaarde, hoeft op zich niet te verbazen. Sinds de coronacrisis neemt het sluikstorten volgens Ivago met 20 procent toe. Toch laat de intercommunale de situatie niet blauwblauw. De betrokken firma werd ingelicht en haalde de container intussen weg. De afvalberg lieten ze echter onaangeroerd. “De rommel is niet van ons”, zegt de zaakvoerder die liever niet met zijn naam in de krant komt. “Het gebeurt wel vaker dat mensen rond onze containers beginnen te sluikstorten, maar dat is niet onze fout.” Of het bedrijf uiteindelijk zal moeten opdraaien voor de kosten, is voorlopig onduidelijk. “Onze mensen zullen dat verder uitzoeken”, zegt Van Caimere. “Ik kan daar nu nog geen uitspraken over doen.”