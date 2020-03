Ivago haalt nog steeds uw vuilnis op: Ophalers verdienen respect, en krijgen dat ook van de Gentenaren Sabine Van Damme

27 maart 2020

11u50 0 Gent Respect is er met hopen voor de dokters en zorgkundigen die de ziekenhuizen bemannen en de coronacrisis bestrijden waar de lelijkste kant ervan te zien is. Maar ook alle anderen die doorwerken worden niet vergeten. Ook de mannen van Ivago verdienen respect. “Ze krijgen bedankingen en tekeningen, en dat doet hen echt plezier”, zegt Koen Van Caimere, woordvoerder van Ivago.

De mannen van Ivago werken door. De recyclageparken zijn dan wel gesloten omdat het moest van de federale regering, maar het vuilnis bij de mensen thuis wordt nog steeds opgehaald. “Ook wij hebben onze werkwijze aangepast aan corona”, zegt woordvoerder Koen Van Caimere. “En we hebben een aantal diensten geschrapt, zoals de weekenddiensten. Het is niet dat er nu in het weekend veel afval in het centrum ligt, er is namelijk geen volk.”

“Ook afval van horeca en scholen is er nu niet”, vertelt Van Caimere. “Een aantal van onze mensen zit dus zonder opdracht thuis, maar zij zijn oproepbaar zodra er anderen uitvallen. Al kan natuurlijk niet zomaar iedereen op elke post werken. Veel mensen kunnen het zwaarste werk, het ophalen van het vuilnis, gewoon niet aan. Maar voorlopig zijn de ophaalrondes nog voldoende bemand, gelukkig.”

Ontsmette cabines

“We zorgen dat de werknemers meer gespreid, en dus niet meer allemaal op hetzelfde uur vertrekken. Zodra hun ronde erop zit, mogen ze naar huis. Zo vermijden we dat er groepen samen zitten in de cafetaria, want ook bij ons geldt de regel van social distancing.” Dus rijden de mensen van Ivago rond alsof er niets aan de hand is, met handschoenen zoals altijd, maar zonder mondmaskers. “Wij volgen daarin de richtlijnen van de overheid”, zegt Van Caimere. “De cabines van de vrachtwagens worden wel ontsmet.”

Zakdoekjes

Wat opvalt is dat het werk van de vuilnismannen meer dan ooit gerespecteerd wordt door de Gentenaars. “Onze mensen krijgen inderdaad tekeningen mee naar huis, soms is er op straat getekend, of applaudisseren mensen voor hen. Uiteraard doet hen dat deugd, ze zijn er echt blij mee.”

Mensen beseffen nog meer dan anders hoe onontbeerlijk de diensten van Ivago zijn. Door de thuisquarantaine produceert iedereen logischerwijs meer afval thuis. Mocht dat niet worden afgevoerd, zou er pas écht een probleem zijn, zeker in kleinere woningen zonder tuin. Sluikstorten worden overigens ook nog steeds opgeruimd. Het lijken wel de mensen van Ivago die vandaag de stad mee recht houden.

“Wat wel gemeld wordt”, zegt Van Caimere, “is dat er heel veel gebruikte papieren zakdoekjes bij het oud papier zitten. Dat mag nooit, en nu zeker niet. We roepen mensen dus op om zakdoekjes bij het restafval te gooien, wegens het besmettingsgevaar.