Ivago haalt 835 ton sluikstort op in 2019, stijging van 33 procent tegenover 2018

Erik De Troyer

11 februari 2020

19u37 71 Gent Zoals verwacht heeft Ivago in 2019 een pak meer sluikstort moeten opruimen. Het aantal meldingen bleef gelijk maar er werd wel maar liefst 208 ton meer opgehaald. Dat is 33 procent meer dan 2018.

“Ik stel vast dat de cijfers voor 2019 niet goed zijn. Dat is echter geen verrassing. In oktober werd al vastgesteld dat het gewicht van sluikstort toeneemt en die trend heeft zich nu dus verder gezet”, zegt schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) op vraag van Adeline Blancquart (VB). “IVAGO kreeg in 2019 23.688 meldingen van sluikstort, wat niet veel hoger is dan de 23.625 meldingen in 2018. Dat is gemiddeld 89 meldingen van sluikstort per werkdag. Dat zegt veel over wat Ivago moet verwerken, maar ook veel over de problematiek van sluikstorten in onze stad.”

“Het gewicht van die sluikstorten ligt in 2019 hoger dan in 2018. In 2019 ruimde IVAGO 835 ton sluikstort op. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van 2018, dat ook al een historisch hoog sluikstortcijfer had met 627 ton. Dat dit een pak geld kost, is duidelijk. IVAGO schat dat de opruiming van sluikstort door hen jaarlijks meer dan 750.000 euro kost. Hemeltergend”, noemt Van Braeckevelt de situatie.

Wat die stijging precies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. De stad onderzoekt het nog.

Politie, gemeenschapswachten en de dienst Toezicht zorgden allemaal samen voor 80 processen-verbaal en 980 GAS-vaststellingen. Dat is een stijging vergeleken met eerdere jaren. Dat wil echter niet zeggen dat evenveel daders betrapt zijn. De politie schrijft ook pv’s en GAS-vaststellingen op indien de dader niet bekend is. De stad wil nu extra sluikstort-camera’s in gebruik nemen om daders beter te kunnen identificeren.

“Sluikstort is enorm frustrerend, voor iedereen. Wie sluikstort, moet hard aangepakt worden”, besluit Van Braeckevelt.