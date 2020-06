Ivago: gele zakken nog tot eind juni gebruiken, omruilen kan vanaf eind september Sabine Van Damme

18 juni 2020

07u05 2 Gent De omschakeling van gele naar groene huisvuilzakken is volop aan de gang, maar COVID-19 heeft de timing overhoop geschopt. Concreet kan je gele zakken nog tot eind juni buiten zetten. Wie er daarna nog over heeft, kan die pas omruilen vanaf eind september.

Momenteel neemt Ivago de beide zakken mee. Wie al groene zakken heeft kan die gebruiken, wie nog gele zakken heeft mag die nog tot eind juni op straat zetten. Vanaf 1 juli laat Ivago de gele zakken staan en worden enkel de groene nog meegenomen. De nieuwe groene zakken zijn al een tijdlang te koop in supermarkten, buurtwinkel, in de stadswinkel en bij Ivago zelf. Wie recht heeft op een sociale tegemoetkoming kreeg al een bon om groene zakken – en voor het eerst ook PMD-zakken – af te halen. Het gaat om zowat 25.000 gezinnen.

“Wie nog gele zakken heeft kan die vanaf 1 juli niet meer gebruiken”, zegt Koen Van Caimere van Ivago. “We voorzien een grote omruilactie, maar die timing is door corona overhoop gegooid. Gele zakken omruilen voor groene zal pas vanaf eind september kunnen. De gele zakken gaan dus niet verloren, ze moeten alleen nog een tijd in de schuif blijven liggen. Zo’n omruilactie verget immers heel wat voorbereiding, praktische organisatie en inzet van personeel. Dat lukt niet in de zomermaanden.”