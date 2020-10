Ivago gaat door met pop-uprecyclageparken: bewoners van dichtbevolkte wijken kunnen te voet hun afval brengen Sabine Van Damme

05 oktober 2020

17u01 0 Gent Ivago testte in juni het concept van een mobiel containerpark uit. Toen trok de afvalintercommunale met containers naar onder meer Nieuw Gent en de torens aan de Watersportbaan. Telkens brachten een 100-tal omwonenden toe hun afval te voet naar de ‘Ivago-pop-up’. Een succes, en dus wordt het project nu verder uitgerold.

De komende weken komt het mobiel containerpark naar verschillende dichtbevolkte wijken, zoals Macharius, ’t Sluizeken, Meulestede, Leiekaai, Scheldeoord, Meierij en het Centrumplein in Ledeberg. Het gaat telkens om locaties waar veel gezinnen wonen, meestal in kleine huizen of appartementen. Vaak hebben mensen daar geen auto, en kunnen ze dus niet naar een recyclagepark om hun afval weg te brengen, of kennen ze dat concept niet eens. Het zijn dus ook de wijken waar sluikstorten een reëel probleem is.

“Het mobiel recyclagepark is inderdaad een schakel in de strijd tegen sluikstorten, maar het is ook een middel om de mensen beter te leren recycleren”, klinkt het bij Ivago. “Restanten van verf, batterijen, lampen, kapot servies, TL- en spaarlampen, elektrische toestellen, piepschuimverpakking komen nog vaak gewoon bij het restafval terecht. Frituurolie en –vet komen nog te vaak via de afloop in de riool terecht en zorgen daar voor serieuze problemen.

Kringwinkel komt mee

In het mobiel recyclagepark mogen enkel kleine hoeveelheden afval gebracht worden, te voet. Wie toch met de auto komt wordt doorgestuurd naar een vast recyclagepark. Alles wat te voet wordt gebracht, mag gratis worden afgeleverd, behalve brandbaar grofvuil. Dat kost 0,15 euro per kilo. Wie recht heeft op een sociale tegemoetkoming voor huisvuil mag 140 kg brandbaar grofvuil gratis aanbieden. Er komt overigens ook een stand van de Kringwinkel mee, voor nog bruikbare spullen waar de mensen van af willen.

Waar & wanneer

Dinsdag 6 oktober ’t Sluizeken Fratersplein 15-18 uur

Woensdag 7 oktober Meulestede Marseillestraat 15-18 uur

Donderdag 8 oktober De Leiekaai Hoek Leiestraat – Vlasgaardstraat 15-18 uur

Vrijdag 9 oktober Scheldeoord Charles Van Lerbergheplein 15-18 uur

Dinsdag 20 oktober Meierij Ledeberg Meierij 15-18 uur

Woensdag 21 oktober Centrumplein Ledeberg Centrumplein 15-18 uur

Donderdag 22 oktober Macharius Sint-Baafsdorp 15-18 uur