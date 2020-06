Ivago berekent de coronakater: 197.000 kilo glas extra opgehaald in lockdownmaanden Sabine Van Damme

11 juni 2020

17u36 64 Gent Ontsmetten met alcohol, heel wat Gentenaars hebben het advies van de virologen de voorbije maanden misschien iets te letterlijk opgenomen. In maart en april haalde Ivago maar liefst 197.000 kilo glas extra, of 15 procent meer op dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan is mei nog niet eens meegerekend.

Iedereen in zijn kot en alle cafés en restaurants toe. En dan toch bijna 200.000 kilo glas extra produceren. De Gentenaars zijn daar samen in geslaagd. Een verklaring daarvoor is er niet, en dus kan er alleen gekeken worden richting e-peritieven en andere thuisfeestjes. “Het was dan ook dorstig weer”, knipoogt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “De Gentenaars zullen dus thuis een flesje meer gekraakt hebben.” Thuis kan dat dan ook, want dan moet je niet meer de baan op. Lekker veilig.