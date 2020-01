Israëlreis niet enige twistpunt in de meerderheid: deel van Open Vld weigert mee te stemmen over reglement ‘Samen aan Zet’ en verdwijnt

Gent

Chaos alom maandagavond in de gemeenteraad, nadat Open Vld zijn slag had thuis gehaald met steun van extreemrechts , tegen de zin van coalitiepartners sp.a en Groen. Maar in de schaduw daarvan speelde zich ongemerkt nòg een relletje af. Open Vld paste ‘de grote verdwijntruc’ toe, om niet te moeten meestemmen met een ander punt waar het niet mee akkoord ging.