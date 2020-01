Israël-trip blijft gemoederen beroeren Sabine Van Damme

17 januari 2020

16u34 0 Gent Het feit dat de stad Gent schepen Sofie Bracke met VOKA meestuurt naar Israël, blijft beroering veroorzaken. Vrede vzw publiceerde een lijst met ‘problematische bedrijven’ die volgens het programma bezocht zullen worden, er wordt maandag betoogd voor het stadhuis, en ook binnen het stadsbestuur zelf klinkt gemor.

Nadat PVDA en Vrede vzw de deelname van de stad openlijk in vraag stelden, is er binnen het schepencollege al stevig gediscussieerd over de trip van Sofie Bracke naar Israël. Bracke houdt voorlopig het been stijf. VOKA sprong al in de bres voor haar. Het stipte aan dat er ook al missies waren naar andere landen, zoals China, waaraan de stad deelnam maar waarover niks werd gezegd. Maar de kritiek blijft aanzwellen. Vrede vzw duidt in het programma van de inspiratietrip liefst 5 bedrijven aan die als problematisch worden gezien, wegens een directe link met het leger.

“Israël is een bezettingsmacht, die de Palestijnse gebieden koloniseert, wat in strijd is met het internationaal recht. Het optreden van het leger is uitermate repressief en wordt al jaren in tal van mensenrechtenrapporten aangeklaagd en veroordeeld.” Ook de vzw Palestinasolidariteit doet een duit in het zakje. “De schepen wil innovatieve technologie in Tel Aviv en Jeruzalem ontdekken, maar zou net het tegenovergestelde moeten doen en de eventuele Gentse deelnemers aan de missie op de grote risico’s wijzen van eventuele samenwerking met Israëlische bedrijven. Veel van de zeer innovatieve technologie wordt namelijk ontwikkeld ten koste van de Palestijnse bevolking die crepeert onder de Israëlische bezetting.”

Actie voor gemeenteraad

Maandag wordt – voor de gemeenteraad – betoogd aan het stadhuis. Tijdens de gemeenteraad zullen stevige woorden te noteren vallen over de Israël-reis van Bracke. Tenzij de trip alsnog vooraf geannuleerd wordt. PVDA stuurde een mail naar het schepencollege met de ultieme vraag tot annulatie, met scherpe bewoordingen. “Is het alstublieft mogelijk om de politieke spelletjes achterwege te laten, het eigen ego opzij te zetten en beleidsbeslissingen af te stemmen op de mensenrechten, in plaats van op de eigen navel?”, klinkt het onder meer. “Is dat het progressieve Gent waar u zo graag mee uitpakt, mijnheer de burgemeester? Is het alstublieft mogelijk om uw verantwoordelijkheid te nemen en politiek leiderschap te tonen in dit dossier, dat in essentie over mensenrechten gaat?”

Afwachten hoe het verder loopt. Sofie Bracke stelde eerder al: “Meegaan op deze missie is absoluut geen politiek statement of geen legitimatie van een bepaald regime, maar doe ik louter vanuit economisch, innovatief standpunt”.